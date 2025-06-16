Аудит вернул в госсобственность стратегически важные водохозяйственные сооружения в Шымкенте
Стратегически важные водохозяйственные сооружения, расположенные в Шымкенте, через суд возвращены в государственную собственность. Соответствующая работа проведена с учетом рекомендации Высшей аудиторской палаты, передает агентство Kazinform.
В декабре прошлого года ВАП провела госаудит эффективности использования бюджетных средств и активов в сфере водоотведения. В рамках него было установлено, что водохозяйственные сооружения Шымкента, имеющие стратегическое значение, находятся в частной собственности. А это является нарушением Водного кодекса РК.
В этой связи Правительству было рекомендовано рассмотреть вопрос и при необходимости принять меры по возврату данных объектов в собственность государства с соблюдением всех норм законодательства.
В результате Специализированный межрайонный экономический суд Шымкента удовлетворил иск акима города. Договор купли-продажи, заключенный между частным ТОО и Комитетом государственного имущества и приватизации Южно-Казахстанской области (правопреемник — Туркестанский департамент госимущества и приватизации) признан недействительным.
— Работа по исполнению других поручений и рекомендаций ВАП по итогам государственного аудита остается на контроле. Комплексная работа по демонополизации экономики Казахстана ведется по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с 2022 года. За это время соответствующие меры затронули рынки нефти и нефтепродуктов, природного газа, электрической энергии, железнодорожного транспорта, гражданской авиации, общественного транспорта, телекоммуникаций и т. д., — отметили в пресс-службе Высшей аудиторской палаты.
Ранее аудит выявил финансовые нарушения в работе медорганизаций в Жамбылской области.