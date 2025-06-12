Аудит выявил финансовые нарушения в работе медорганизаций в Жамбылской области

Общий ущерб государству составил 1,4 млрд тенге. Аудит вскрыл целый ряд злоупотреблений и фактов нецелевого расходования бюджетных средств.

Как установили специалисты, на протяжении длительного времени руководящий и административный персонал медучреждения получал завышенные стимулирующие выплаты, отпускные и пособия на оздоровление. Только по этой статье сумма необоснованных начислений составила 170,8 млн тенге. Ещё 67,4 млн тенге были выплачены в виде надбавок и доплат с применением повышающих коэффициентов, не предусмотренных нормативными документами.

По ситуации с премированием аудит показал, что премии на сумму 414,2 млн тенге были выплачены при отсутствии экономии фонда оплаты труда и наличии кредиторской задолженности, что напрямую противоречит установленному порядку. Кроме того, 11,3 млн тенге составили дифференцированные доплаты, не подтверждённые должным образом, а ещё 3,7 млн тенге — заработная плата, начисленная за фактически неотработанное время.

Однако самым крупным и резонансным эпизодом стали необоснованные перечисления средств в адрес ТОО «Қайрат СҚ-құрылыс». Как установлено, 758,1 млн тенге были переведены по поддельным документам — без фактической поставки товаров и оказания услуг. Подобная схема указывает на признаки умышленного хищения бюджетных средств.

По итогам аудита материалы были переданы в суд, по результатам рассмотрения которого вынесен обвинительный приговор: виновные приговорены к лишению свободы сроком на 9 и 6 лет с конфискацией имущества. Кроме того, решением суда обеспечен возврат незаконно полученных доходов в размере 0,7 млрд тенге в адрес предприятия.