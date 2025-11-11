Аудиогид на казахском языке появится в Музее Часовой башни в Мекке

В ходе встречи Генерального консула Республики Казахстан в городе Джидда Руслана Коспанова с генеральным директором Музея Наифом Аль-Малаки стороны договорились о сотрудничестве в сфере туризма, науки и культуры.

В качестве первого шага была достигнута договоренность о предоставлении специальных скидок и льгот гражданам Казахстана, которые будут посещать Музей Часовой башни.

Кроме того, будут предусмотрены особые условия при посещении музея официальными делегациями из Казахстана, а также начнется работа по включению казахского языка в список используемых языков для портативного аудиогида.

По итогам встречи стороны выразили готовность продолжить рабочие контакты и начать подготовку соответствующих документов для подписания и официального закрепления достигнутых договорённостей.

Музей Часовой башни создан под эгидой Королевского института исследований и астрономических наук имени короля Абдулазиза и посвящен темам времени, астрономии и исламского календаря.

Башня с часами уникальна по нескольким причинам и внесена в Книгу рекордов Гиннесса благодаря следующим характеристикам:

Самые большие часы в мире — диаметр и высота каждой из четырех циферблатных сторон составляет около 43 метров.

Одна из самых высоких башен на планете — ее высота составляет порядка 601 метра, что делает ее третьим по высоте зданием в мире (после Бурдж-Халифа в Дубай и Tokyo Skytree в Японии, если считать по шпилю).

Самый высокий размещенный купол-полумесяц — на вершине башни установлен золотой полумесяц высотой около 23 метров, который весит более 35 тонн и освещается лазерными прожекторами, видимыми на расстоянии до 30 километров.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия объявила о масштабном проекте «Ворота короля Салмана» — застройки 12 миллионов квадратных метров территории, прилегающей к крупнейшей мечети в мире аль-Харам в Мекке.