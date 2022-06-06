Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Атырауская область столкнулась с нашествием гусениц

Автор:  
Виктор Сутягин
6 Июня 2022, 19:07
Атырауская область столкнулась с нашествием гусениц

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – С нашествием гусениц лугового мотылька столкнулась Атырауская область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нашествие гусениц лугового мотылька зафиксировано на посевных площадях и пастбищах сельхозпредприятий Индерского, Махамбетского районов и нескольких пригородных сельских округов.

«Нашествие гусениц наносит значительный ущерб земледельческим угодьям. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций необходимо организовать оперативную работу в районах, привлечь специализированные организации и специалистов, которые будут проводить работы по дезинсекции. Необходимо немедленно приступить к обработке полей», - сообщил аким области Серик Шапкенов на своих страницах в социальных сетях.

Глава региона поручил оперативно докладывать о сложившейся ситуации, которая будет под его личным контролем.

Как ранее сообщалось, нашествие бабочек плодожорок наблюдается в одном из районов Атырауской области.


Атырауская область   Происшествия   Сельское хозяйство   Регионы Казахстана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Причину пожара под Астаной установит комиссия
Причину пожара под Астаной установит комиссия