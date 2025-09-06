Атомная энергетика Китая: от заимствования технологий к глобальному лидерству

От импорта к локализации

Первая волна атомного строительства в Китае опиралась на иностранные технологии, включая французские реакторы, канадские тяжеловодные установки, российские водо-водяные энергетические реакторы. Американские компании долго оставались в стороне, но в 2007 году корпорация Westinghouse подписала соглашение о строительстве в КНР реакторов AP1000.

Как отмечают специалисты, ключевым принципом Пекина стало обязательное наращивание локализации. Если в 1990-е годы на первых блоках АЭС «Даявань» доля китайских комплектующих составляла всего 1%, то к 2010-м годам она превысила 90% в проектах CPR-1000. Это позволило КНР постепенно избавиться от прямой зависимости от иностранных поставщиков.

Технологический прорыв: «Китайский дракон»

В 2010-е годы Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) совместно с компанией China General Nuclear Power Group разработала собственный реактор третьего поколения — «Хуалун-1» («Китайский дракон-1»). На международном рынке технология известна как HPR1000 и полностью защищена национальными патентами, что позволяет свободно реализовывать проекты за рубежом. За прошедшие десятилетия было получено более 700 патентов и свыше 120 авторских прав на программное обеспечение.

Фото: Жэньминь Жибао

Увеличенный топливный цикл (18–24 месяца), коэффициент готовности свыше 90% и срок службы от 60 до 80 лет делают его одним из самых конкурентоспособных реакторов на рынке. Все ключевые компоненты и системы управления разработаны и произведены в Китае, что обеспечивает технологическую независимость и полный контроль над топливным циклом.

— Сегодня уровень локализации оборудования для этой технологии превышает 90%. Для обеспечения проекта «Хуалун-1» оборудованием и комплектующими задействовано более 5000 предприятий, — отмечают китайские специалисты.

В 2021 году был запущен первый реактор «Хуалун-1» на АЭС Фуцин. На сегодняшний день общее количество энергоблоков данной технологии в эксплуатации и на стадии строительства достигло 33 единиц, из них 30 — в Китае и 3 — за рубежом.

Выдерживает землетрясение в 9 баллов и падение самолета

При разработке «Хуалун-1» Китай учел уроки аварии на АЭС «Фукусима» в Японии. Сегодня технология соответствует самым высоким требованиям безопасности.

Фото: Жэньминь Жибао

Главный конструктор реактора последнего поколения Син Цзи отметил, что по уровню безопасности, техническим и экономическим показателям «Хуалун-1» уже достиг или превысил требования международных пользователей ядерных технологий третьего поколения.

По его словам, у атомной станции предусмотрены три основных защитных барьера: топливные сборки, контур под давлением и защитная оболочка реактора. В «Хуалун-1» все они дополнительно усилены за счет сочетания активных и пассивных систем безопасности.

— Двойная защитная оболочка, выполненная из материалов высшего класса, способна выдержать даже падение крупного самолета. Конструкция реактора устойчива к тайфунам 17-й категории и землетрясениям магнитудой до 9 баллов по шкале Рихтера, по совокупности характеристик «Хуалун-1» полностью соответствует, а по ряду параметров даже превосходит международные стандарты для АЭС третьего поколения, — подчеркнул Син Цзи.

По оценкам Всемирной ассоциации операторов АЭС (WANO), среди более чем 400 действующих энергоблоков в мире китайские станции демонстрируют устойчиво высокие результаты.

Замкнутый ядерный цикл и новые направления

Китай сегодня располагает замкнутым ядерным циклом — от добычи урана и проектирования реакторов до производства топлива, переработки отходов и вывода станций из эксплуатации. Это делает страну одним из немногих государств мира, обладающих полным набором компетенций в атомной отрасли.

Параллельно с наращиванием производства электроэнергии, Пекин активно развивает смежные направления: добычу и обогащение урана, выпуск топливных сборок, переработку отработанного топлива, а также производство медицинских изотопов. В последние годы в стране реализуются пилотные проекты по использованию ядерной энергии для городского теплоснабжения и опреснения морской воды.

Взрывное развитие и международные рынки

С середины 2010-х годов Китай ускорил темпы строительства АЭС. По установленной мощности страна уже обогнала Южную Корею и Россию, приблизилась к Франции и сокращает разрыв с США. На сегодняшний день в КНР действуют 58 энергоблоков суммарной мощностью около 61 ГВт, еще 26 находятся на стадии строительства.

Фото: CNNC

Представитель CNNC Ю Цзяньфэн в МАГАТЭ отметил, что к 2035 году Китай рассчитывает соорудить 150 новых ядерных реакторов. Согласно докладу «Развитие ядерной энергетики Китая (2025)», к 2040 году установленная мощность атомной энергетики в КНР достигнет 200 ГВт, а ее доля в общей генерации составит около 10%.

Планы Пекина выходят за национальные границы. Китайские компании активно предлагают свои технологии партнерам в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Уже построены энергоблоки в Пакистане, заключен договор с Ираном, подписано соглашение с Аргентиной, ведутся переговоры с Турцией, а также прорабатываются проекты в странах Африки и Юго-Восточной Азии.

Казахстан и Китай: строительство двух АЭС

Сотрудничество в атомной энергетике становится одним из ключевых направлений партнерства Казахстана и Китая. 8 августа в республике было дано официальное начало строительству АЭС, что стало важным шагом в реализации национальной энергетической стратегии.

Фото: Акорда

Казахстанские власти заявили, что вторую и третью АЭС возведет Китайская национальная ядерная корпорация. Президент Касым-Жомарт Токаев еще в июне, во время переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином, подчеркнул, что страна намерена построить две-три станции и рассматривает CNNC как надежного стратегического партнера. По его словам, корпорация обладает высоким уровнем компетенции и способна занять прочные позиции на казахстанском рынке.

Эта линия сотрудничества получила дальнейшее развитие в ходе визита Главы государства в Китай 2 сентября, когда Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем совета директоров CNNC Шэнь Яньфэном. Президент отметил, что накануне в беседе с Председателем Си Цзиньпином особое внимание было уделено именно атомной тематике, и достигнуты важные договоренности.

Первый вице-премьер Роман Скляр подтвердил, что строительство третьей АЭС также будет доверено китайской корпорации, а профильные ведомства уже начали проработку возможных площадок для размещения новых станций.

Юбилей атомной промышленности Китая

В 2025 году Китай отметил 70-летие национальной атомной промышленности. Отправной точкой стало решение, принятое 15 января 1955 года на заседании Секретариата ЦК КПК под председательством Мао Цзэдуна, о создании собственной атомной индустрии.

За последующие десятилетия страна прошла через целый ряд ключевых этапов. В 1964 году были проведены успешные испытания первой китайской атомной бомбы, в 1970-м — спущена на воду первая атомная подводная лодка. В 1985 году в провинции Чжэцзян началось строительство первой атомной электростанции — Циньшаньской АЭС, пуск которой в 1991 году открыл дорогу масштабному развитию гражданской ядерной энергетики по всей стране.

За это время Китайский ядерный комплекс прошел путь от копирования зарубежных технологий до создания собственных решений мирового уровня. Сегодня КНР располагает полным ядерным циклом — от добычи урана и проектирования реакторов до производства топлива, переработки отходов и вывода станций из эксплуатации. Все это обеспечивает стране уникальную технологическую независимость и прочные конкурентные позиции на международном рынке.

По случаю этого важного события Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил китайскую сторону с 70-летием атомной промышленности Китая, подчеркнув, что эта дата открывает новые горизонты для дальнейшего укрепления диалога в данной сфере.

