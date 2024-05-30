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    13:45, 30 Май 2024 | GMT +6

    Турция ведет переговоры с Китаем по строительству АЭС

    турция
    Фото: TRT Haber

    Турция в ближайшее время планирует завершить сделку с Китаем по строительству АЭС, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпараслан Байрактар заявил, что они ведут переговоры с Китаем относительно строительства атомной электростанции в регионе Фракии.

    Турецкий министр отметил, что две страны имеют широкие возможности сотрудничества в сфере энергетики.

    — Во-первых, нам необходимо использовать наши возобновляемые ресурсы. Во-вторых, нам нужно добавить ядерную энергию к нашему энергетическому разнообразию. В-третьих, нам нужно использовать природный газ в качестве переходного топлива, — заявил А. Байрактар.

    Наряду с этим, он отметил, что Китай занимает глобально важное положение в области возобновляемой и ядерной энергии, а также является мировым лидером в своей области. В этой стране расположены крупнейшие в мире поставщики оборудования для возобновляемых источников энергии и компании-производители возобновляемой энергии.

    Если межправительственное соглашение по атомно-энергетическому проекту будет подписано в течении нескольких месяцев, это может стать отличным партнерством для двух государств.

    Теги:
    Турция Китай АЭС Строительство Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Акжигит Чукубаев
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