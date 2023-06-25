«Атлантиду Северного моря» нашли археологи в Германии

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Немецким ученым удалось обнаружить фундамент большого кирпичного храма посреди Ваттового мелководья. Работа велась во время отливов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Deutsche Welle.

Овеянная легендами «Атлантида Северного моря» (Atlantis der Nordsee) была разрушена и навсегда ушла под воду в день сильнейшего урагана - 16 января 1362 года. Во время этой небывалой непогоды, вошедшей в летописи под названием Второго наводнения Святого Марцелла или Грёте-Мандренке, пострадали обширные территории в Англии, Нидерландах, Шлезвиге и северных немецких землях.

В результате штормового нагона воды за считаные часы было уничтожено множество поселений, располагавшихся вдоль побережья и на островах. Общее число погибших, согласно подсчетам историков, составило около 25 тысяч.

На территории нынешней немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн находился средневековый город Рунгхольт, исчезнувший более шести с половиной столетий назад. На случай непогоды он был защищен деревянными дамбами, но они не выдержали напора стихии, в результате которой часть острова была смыта - вместе со всеми постройками.

Жители и животные посреди января погибли в ледяной воде Северного моря.

Как говорится в сообщении Университета имени Кристиана-Альбрехта в Киле, исследования, которые сейчас привели к обнаружению следов фундаментов ряда построек и городского храма, были начаты шесть лет назад. В проекте также участвуют сотрудники Института географии Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга.

Сначала ученые провели геофизическую разведку дна Ваттового моря, в результате которой обнаружили признаки фундаментов разрушенных зданий. Для этого были использованы методы магнитной градиометрии, электромагнитной индукции и сейсмики.

Затем приступили к полевым исследованиям, для чего в общей сложности выходили на прибрежные отмели во время отливов около 80 раз, доставляя необходимое оборудование по илистой поверхности на тележках. Время для выполнения работ каждый раз было ограничено расписанием отливов и приливов.

Фото: Dirk Bienen-Scholt, Schleswig

Как отмечает региональная медиакомпания NDR, немецким археологам удалось обнаружить следы портовых сооружений, дренажных систем и фундамента кирпичного храма, общая площадь которого составляла около 600 квадратных метров. Очертание и расположение здания подтверждают гипотезу о том, что речь идет о городской церкви, возведенной в Средние века из кирпича - типичного материала, использовавшегося в этом регионе для строительства готических храмов.

Ранее по соседству были обнаружены следы около полусотни подворий, находившихся на искусственных насыпных холмах - терпах или варфтах. Жилые дома и хозяйственные постройки размещали таким образом для защиты от штормовых наводнений. Храм, очевидно, находился в центре этого большого поселения.

Точное место своей находки ученые пока не сообщают. В ближайшее время в лаборатории будут исследованы пробы кирпичей, взятые на месте. Затем раскопки будут продолжены, чтобы составить наиболее полную картину и узнать, как можно больше об этом загадочном месте.