Атырауский следователь, раскрывший дело Яны Легкодимовой, досрочно получил звание

В департаменте полиции Атырауской области состоялось награждение сотрудников, проявивших высокий профессионализм при выполнении служебных обязанностей и отличившихся в расследовании особо тяжкого преступления.

Старшему следователю по особо важным делам Следственного управления капитану полиции Темирхану Хажмуратову присвоено внеочередное специальное звание руководящего состава за качественное проведение следственных действий.

Также были отмечены приказом министра внутренних дел РК генерал-лейтенанта полиции Ержана Саденова подполковник полиции Аслан Смагул и майор полиции Наурызбек Рахманов, они награждены медалью «За вклад в обеспечение правопорядка». Майор полиции Серижан Сабитов и капитан полиции Гульфарида Тулегенова отмечены нагрудным знаком «Отличник органов внутренних дел».

Основанием для награждения стала работа по раскрытию убийства Яны Легкодимовой. Девушка пропала без вести в 2024 году. 18 октября Яна Легкодимова ушла из дома на встречу с Ризуаном Хайржановым. По данным следствия, между ними произошел конфликт. Хайржанов вызвал знакомого Алтынбека Катимова, после чего девушка была убита, а ее тело сброшено в реку у села Талдыколь.

Подозреваемым вынесли пожизненный приговор.

