Атаковавшие АЭС «Барака» дроны были запущены из Ирака — ОАЭ

Власти ОАЭ сообщили, что беспилотники, атаковавшие район атомной электростанции «Барака», были запущены с территории Ирака, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Министерство обороны ОАЭ сообщило во вторник, что за последние 48 часов силы ПВО страны обнаружили и перехватили 6 беспилотников, пытавшихся атаковать «гражданские и жизненно важные объекты» на территории Эмиратов.

По данным ведомства, три беспилотника были связаны с атакой на атомную электростанцию «Барака», которая произошла 17 мая.

Согласно результатам расследования и технического мониторинга, два аппарата были уничтожены средствами ПВО, тогда как третий ударил по электрогенератору за пределами внутреннего периметра станции, вызвав возгорание.

В минобороны ОАЭ подчеркнули, что все беспилотники, включая перехваченные позднее, были запущены с территории Ирака.

The Ministry of Defence announced that over the past 48 hours, UAE air defence systems successfully detected and intercepted six hostile UAVs that attempted to target civilian and vital areas in the country.



The air defence forces successfully intercepted and neutralised the… pic.twitter.com/tsAYELqIRO — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) May 19, 2026

После атаки Федеральное управление по ядерному регулированию ОАЭ заявило, что станция продолжает функционировать в безопасном режиме, а признаков утечки радиоактивных материалов или угрозы ядерной безопасности зафиксировано не было. Власти страны назвали произошедшее «дерзкой атакой» и заявили о праве ОАЭ принять все необходимые меры для защиты суверенитета и национальной безопасности в соответствии с международным правом.

АЭС «Барака», расположенная в районе Аль-Дафра в эмирате Абу-Даби, является первой коммерческой атомной электростанцией в арабском мире и считается одним из ключевых инфраструктурных объектов страны. Атомная электростанция включает в себя четыре современных южнокорейских ядерных реактора APR1400, общая генерирующая мощность которых составляет приблизительно 5600 мегаватт.

Инцидент вызвал дополнительную обеспокоенность на фоне сообщений о возможном возобновлении войны с Ираном и продолжающейся нестабильности в регионе.

В Ираке действуют вооруженные группировки, связанные с Ираном, которые ранее брали на себя ответственность за удары по «вражеским базам» в Ираке и регионе. Несмотря на снижение интенсивности боевых действий после вступления в силу режима прекращения огня в апреле, в последние недели беспилотники продолжали запускаться из Ирака в направлении стран Персидского залива, включая Саудовскую Аравию и Кувейт, сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что в ОАЭ расследуют атаку беспилотников на атомную электростанцию.