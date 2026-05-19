    Атаковавшие АЭС «Барака» дроны были запущены из Ирака — ОАЭ

    Власти ОАЭ сообщили, что беспилотники, атаковавшие район атомной электростанции «Барака», были запущены с территории Ирака, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Министерство обороны ОАЭ сообщило во вторник, что за последние 48 часов силы ПВО страны обнаружили и перехватили 6 беспилотников, пытавшихся атаковать «гражданские и жизненно важные объекты» на территории Эмиратов.

    По данным ведомства, три беспилотника были связаны с атакой на атомную электростанцию «Барака», которая произошла 17 мая.

    Согласно результатам расследования и технического мониторинга, два аппарата были уничтожены средствами ПВО, тогда как третий ударил по электрогенератору за пределами внутреннего периметра станции, вызвав возгорание.

    В минобороны ОАЭ подчеркнули, что все беспилотники, включая перехваченные позднее, были запущены с территории Ирака.

    После атаки Федеральное управление по ядерному регулированию ОАЭ заявило, что станция продолжает функционировать в безопасном режиме, а признаков утечки радиоактивных материалов или угрозы ядерной безопасности зафиксировано не было. Власти страны назвали произошедшее «дерзкой атакой» и заявили о праве ОАЭ принять все необходимые меры для защиты суверенитета и национальной безопасности в соответствии с международным правом.

    АЭС «Барака», расположенная в районе Аль-Дафра в эмирате Абу-Даби, является первой коммерческой атомной электростанцией в арабском мире и считается одним из ключевых инфраструктурных объектов страны. Атомная электростанция включает в себя четыре современных южнокорейских ядерных реактора APR1400, общая генерирующая мощность которых составляет приблизительно 5600 мегаватт.

    Инцидент вызвал дополнительную обеспокоенность на фоне сообщений о возможном возобновлении войны с Ираном и продолжающейся нестабильности в регионе.

    В Ираке действуют вооруженные группировки, связанные с Ираном, которые ранее брали на себя ответственность за удары по «вражеским базам» в Ираке и регионе. Несмотря на снижение интенсивности боевых действий после вступления в силу режима прекращения огня в апреле, в последние недели беспилотники продолжали запускаться из Ирака в направлении стран Персидского залива, включая Саудовскую Аравию и Кувейт, сообщает Reuters.

    Ранее сообщалось, что в ОАЭ расследуют атаку беспилотников на атомную электростанцию.

    Арсен Утешев
