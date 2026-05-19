Атаку беспилотников на атомную станцию расследуют в ОАЭ

Через 24 часа после атаки дрона на атомную станцию в Бараке ОАЭ заявили, что расследуют инцидент как «неспровоцированную террористическую атаку», указав, что дрон «проник на территорию страны со стороны западной границы», передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

Эмираты и другие страны Персидского залива не обвинили в атаке Иран, что также может свидетельствовать о ее другом происхождении, так как ОАЭ и другие страны Персидского залива постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обнаружить иранские вторжения.

Атака беспилотника на атомную станцию в Бараке в воскресенье привела к пожару в электрогенераторе внутри периметра атомной станции, но не вызвала никаких травм и не повлияла на уровень радиационной безопасности, говорится в заявлении ОАЭ.

Эмираты предупредили, что «не потерпят никакой угрозы своей безопасности и суверенитету ни при каких обстоятельствах, и что они оставляют за собой полное, суверенное, законное, дипломатическое и военное право отвечать на любые угрозы, обвинения или военные действия».

Министр промышленности и передовых технологий ОАЭ профессор Султан Ахмед аль-Джабер, который также является генеральным директором государственной нефтяной компании ADNOC, заявил в понедельник, что после нападения «решимость Эмиратов только усиливается».

— Нападение на АЭС «Барака» — это террористическая атака на мирный проект, построенный в соответствии с высочайшими стандартами безопасности, который обеспечивает энергией дома, больницы и промышленность по всем ОАЭ, а также на право каждой страны строить, прогрессировать и поставлять чистую энергию своему народу, — говорится в заявлении Аль Джабера, опубликованном в понедельник.

Amb. Al Otaiba: The attack targeting the Barakah Plant is an unacceptable act of aggression. The UAE’s peaceful nuclear energy program reflects our responsible approach to regional development. The UAE is committed to defending this model & protecting our security and our people. https://t.co/VJAsmKA72W — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) May 17, 2026

Большинство стран Персидского залива и всего Ближнего Востока осудили нападение, а министерство иностранных дел Катара заявило, что оно является «вопиющим нарушением международного права и серьезной угрозой региональной безопасности».

Тем временем в понедельник Всемирная ядерная ассоциация, организация, представляющая мировую атомную промышленность, заявила, что атомная станция работает безопасно.

— Мы призываем тех, кто несет ответственность за военную деятельность любого рода вблизи этой атомной электростанции и всех гражданских энергетических объектов, пересмотреть соглашения Женевских конвенций, — говорится в заявлении организации. — Мы высоко ценим роль МАГАТЭ в информировании о подобных инцидентах и напоминании всем сторонам об их обязательствах по международному праву.

Напомним, вчера ОАЭ заявили о пожаре рядом с АЭС «Барака» из-за удара беспилотника. Уровень радиационной безопасности находится под контролем, работа станции не нарушена, пострадавших нет, заверили власти ОАЭ.