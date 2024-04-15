Продолжим уничтожать террористическую угрозу – МИД Израиля

В Министерстве иностранных дел Израиля прокомментировали атаку Ирана, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ведомство подготовило официальный пресс-релиз, вот так выглядит месседж-лист МИД Израиля:

Нападение на Израиль. Прошлой ночью Иран осуществил жестокую и беспрецедентную атаку, выпустив сотни ракет и БПЛА по Израилю. * ЦАХАЛ, при поддержке международных сил, успешно перехватил большую часть запусков*. Израиль готов к любому сценарию как к обороне, так и к наступлению. Нанесем удар по каждому, кто нападает или планирует напасть на нас. Своими действиями и использованием прокси-террористов против Израиля и свободного мира Иран дестабилизирует ситуацию и ставит под угрозу мир в регионе. Иран заявляет и действует в целях уничтожения Государства Израиль. Ни одна страна в мире не потерпит повторяющихся угроз самому своему существованию. США и западные державы поддерживают Израиль. Международное сообщество должно сейчас сдержать Иран, не дать ему продолжить террористическую деятельность и угрожать Израилю и региону. Режиму, который ставит под угрозу мир во всем мире, нельзя позволить иметь ядерное оружие. Распоряжения Службы тыла пока остаются в силе. Выполняйте распоряжения, они спасают жизни.

— Делаем все возможное для возвращения домой 133 заложников, которых террористическая организация ХАМАС жестоко удерживает в плену, продолжая отказываться от сделки и выдвигая абсурдные требования. Наряду с военным давлением продолжаются переговоры и постоянные контакты со странами — посредниками для создания основы, которая обеспечит освобождение заложников. Продолжим уничтожать террористическую угрозу израильтянам на всех фронтах, чтобы жители юга и севера могли спокойно вернуться в свои дома, — говорится в пресс-релизе.

Напомним, в субботу вечером Иран запустил большую волну ударных беспилотников и ракет со своей территории в направлении Израиля, что стало первой в истории прямой атакой Исламской Республики на еврейское государство.

Позже в Комитете гражданской авиации сообщили о возможных изменениях в расписании авиарейсов с территории РК в связи с атакой Ирана по территории Израиля.