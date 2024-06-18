Астрономы впервые проследили за слиянием древних квазаров в ранней Вселенной

Международный коллектив астрономов открыл в созвездии Девы пока самый далекий и древний пример слияния квазаров, активных ядер галактик, которые столкнулись друг с другом всего через 900 млн лет после Большого взрыва. Их открытие поможет раскрыть механизмы роста галактик и черных дыр в ранней Вселенной, сообщила в понедельник пресс-служба Ассоциации университетов, проводящих астрономические исследования (AURA), передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— Данное открытие было во многом случайным. Когда я изучал снимки с «Субару» при поисках возможных кандидатов на роль древних квазаров, я обнаружил рядом друг с другом два схожих и очень «красных» источника излучения. Мы несколько десятилетий ожидали открытия пар квазаров, находящихся в процессе слияния, и теперь нам впервые удалось получить подтверждение их существования, — заявил доцент Университета префектуры Эхиме Йосики Мацуока, чьи слова приводит пресс-служба AURA.

Исследователи совершили это открытие при изучении снимков ранней Вселенной, которые были получены японским телескопом «Субару», установленным на Гавайских островах, при проведении своеобразной «переписи» древних квазаров. В рамках этого проекта ученые изучают несколько сотен активных ядер галактик, существовавших в так называемую эпоху реионизации, когда Вселенная постепенно становилась прозрачной для электромагнитных волн.

Астрономов давно интересует то, какую роль в этом процессе могли играть слияния квазаров, однако до настоящего времени ученым не удалось открыть ни одного примера столкновения древних галактик. Исследователи заполнили этот пробел во время наблюдений за двумя древними квазарами в созвездии Девы, С1 и С2, которые удалены друг от друга всего на 39 тысяч световых лет, минимальное расстояние по меркам галактик.

Оба этих объекта, как показывают расчеты, расположены так далеко от Земли, что их видно в том состоянии, в котором они находились примерно через 900 млн лет после Большого взрыва. По словам экспертов, активность и той, и другой сверхмассивной черной дыры резко усилилась относительно недавно в результате их сближения, что сделало их более заметными для наблюдателей на Земле.

Исследователи надеются, что значительно большее число сталкивающихся квазаров будет обнаружено уже в ближайшее время при помощи наземных телескопов нового поколения, таких как LSST, чей запуск намечен на конец лета 2025 года. Открытие и изучение нескольких десятков или сотен сталкивающихся древних квазаров поможет астрономам понять, какую роль они могли играть в процессе реионизации Вселенной.

Квазары — это самые яркие объекты во Вселенной. По своей сути они являются сверхмассивными черными дырами, которые активно поглощают материю и выбрасывают часть ее в виде джетов, пучков раскаленной плазмы, разогнанной до околосветовых скоростей. Сейчас астрономы активно изучают квазары по той причине, что их выбросы, предположительно, играют ключевую роль в остановке процессов звездообразования в примерно половине галактик Вселенной.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.