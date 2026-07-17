Астану ждет жара до +36, в регионах — грозы: объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в 16 регионах Казахстана и Астане на 18 июля, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

18 июля в Астане днем ожидается сильная жара — 35-36 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем 18 июля ожидается сильная жара 35-38 градусов, на западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере области ожидается высокая пожарная опасность.

На западе Кызылординской области ожидаются небольшой дождь, гроза, пыльная буря. Ветер северо-западный, северный днем на западе области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем по области сильная жара — 42-44 градуса.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке, северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ожидается ветер юго-западный, западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 36-39 градусов. В области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается сильная жара 35-37 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Павлодарской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер западный днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем 18–20 июля ожидается сильная жара 35-38 градусов. На севере, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный днем на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 37 градусов. На западе области ожидается высокая пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области днем ожидается очень сильная жара 43-45 градусов, ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 18 июля ночью в горных районах, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области. 18 июля по области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, востоке, юге области град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Днем на юге области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный днем на западе, востоке, юге области порывы 15-20, временами порывы 23 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, днем на юге области дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юго-востоке области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, востоке, центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, временами сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный утром и днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. 18–21 июля днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. 18–21 июля по области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, юге области Абай ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный утром и днем на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. 18–21 июля днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. 18–21 июля по области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный днем на юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге, в центре области ожидается сильная жара 38-42 градуса. В области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в области Жетысу ожидается очень сильная жара 40-45 градусов, ветер восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. 18–20 июля днем в горных районах области ожидается сильная жара 35-37 градусов. 18–20 июля по области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке Алматинской области днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее прогноз погоды на выходные в Казахстане представили в РГП «Казгидромет».