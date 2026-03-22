Астану, Алматы и еще 7 городов предупредили о загрязнении воздуха
22 марта неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в девяти городах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По информации синоптиков, 22 марта НМУ прогнозируются в городах Костанай, Павлодар, Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Актобе, Алматы и Астана
Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:
- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 13 регионах Казахстана и Астане на 22 марта.