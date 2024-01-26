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    18:07, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Астанинский формат остается единственной эффективной площадкой по Сирии - спецпредставитель МИД РФ

    Астанинский формат остается единственной эффективной площадкой по Сирии - спецпредставитель МИД РФ
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Мы надеемся, что в 2024 году ситуация по Сирии претерпит коренные преобразования. Об этом заявил спецпредставитель МИД РФ, глава делегации Российской Федерации по Астанинским переговорам по Сирии Александр Лаврентьев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Астанинский формат продолжает оставаться единственной эффективной площадкой, которая помогает находить и предпринимать действенные шаги по решению существующих проблем. Ситуация, как мы надеемся, в 2024 году претерпит коренные преобразования, и мы надеемся, что мы с вами заметим улучшение ситуации не только в социально-экономическом положении Сирийской Республики, но и на политическом треке, - сказал Александр Лаврентьев, подводя итоги 21-й международной встречи по Сирии в Астане.

    Он также выразил благодарность казахстанской стороне за предоставленную площадку.

    Ранее сообщалось, что участники 21-й международной встречи по Сирии озвучили совместное заявление.

    Следующие переговоры по Сирии состоятся во второй половине 2024 года в Астане.

    Теги:
    Международная деятельность РК Мнение Мнения Астанинский процесс (спецпроект) Международная деятельность Мировые новости Россия
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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