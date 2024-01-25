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    15:16, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Следующие переговоры по Сирии состоятся во второй половине 2024 года в Астане

    Астанинский процесс
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    22-я Международная встреча по Сирии состоится в Астане во второй половине 2024 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как отметил заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев, зачитывая совместное заявление по итогам 21-ой международной встречи по Сирии, стороны договорились провести 22-ю Международную встречу по Сирии в Астане во второй половине 2024 года.

    Новый раунд переговоров по сирийскому урегулированию начался в среду в столице Казахстана.

    Иран, Россия, Сирия, Турция и ООН, собрались на свою 21-ю встречу, чтобы обсудить влияние ситуации в Газе на Сирию после новых атак Израиля.

    По итогам 21-й международной встречи по Сирии принято совместное заявление представителей Ирана, России и Турции.

    Ранее глава делегации Российской Федерации Александр Лаврентьев заявил, что Астанинский процесс должен оставаться основной платформой урегулирования сирийского вопроса. 

    Теги:
    Астанинский процесс (спецпроект) МИД РК Сирия Внешняя политика Казахстана
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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