Следующие переговоры по Сирии состоятся во второй половине 2024 года в Астане

22-я Международная встреча по Сирии состоится в Астане во второй половине 2024 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметил заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев, зачитывая совместное заявление по итогам 21-ой международной встречи по Сирии, стороны договорились провести 22-ю Международную встречу по Сирии в Астане во второй половине 2024 года.

Новый раунд переговоров по сирийскому урегулированию начался в среду в столице Казахстана.

Иран, Россия, Сирия, Турция и ООН, собрались на свою 21-ю встречу, чтобы обсудить влияние ситуации в Газе на Сирию после новых атак Израиля.

По итогам 21-й международной встречи по Сирии принято совместное заявление представителей Ирана, России и Турции.

Ранее глава делегации Российской Федерации Александр Лаврентьев заявил, что Астанинский процесс должен оставаться основной платформой урегулирования сирийского вопроса.



