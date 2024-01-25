Совместное заявление озвучили участники 21-й международной встречи по Сирии

По итогам 21-й международной встречи по Сирии принято совместное заявление, передает корреспондент агентства Kazinform.

Совместное заявление представителей Ирана, России и Турции зачитал вице-министр иностранных дел РК Алибек Бакаев на пленарном заседании по итогам переговоров.

В тексте совместного заявления отмечено, что представители Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики как стран-гарантов «Астанинского формата»:

1. Рассмотрели развитие ситуации в мире и в регионе и подчеркнули ведущую роль «Астанинского процесса» в продвижении устойчивого урегулирования сирийского кризиса.

2. Констатировали негативное влияние на обстановку в Сирийской Арабской Республике эскалации палестино-израильского конфликта. Подчеркнули важность предотвращения расширения зоны вооруженной конфронтации и втягивания в нее других государств региона.

Выразили глубокую обеспокоенность гуманитарной катастрофой в Газе и подчеркнули необходимость положить конец жестокому нападению Израиля на палестинцев и направить гуманитарную помощь в Газу. Призвали к исполнению резолюции ГА ООН A/ES/-10/L.27 (2023) с требованием немедленного прекращения огня и выполнения всеми сторонами своих обязательств в рамках международного права.

3. Подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН и подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и уважению.

4. Подчеркнули важность продолжения усилий по восстановлению отношений между Турцией и Сирией на основе взаимоуважения, доброй воли и добрососедства в целях борьбы с терроризмом, создания надлежащих условий для безопасного, добровольного и достойного возвращения сирийцев при участии Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), активизации политического процесса и обеспечения беспрепятственного поступления гуманитарной помощи всем сирийцам. Приветствовали предпринимаемые в этих целях усилия гарантов «Астанинского формата» в рамках четырехстороннего формата.

5. Выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран, включая трансграничные атаки и инфильтрацию. Осудили активность террористических группировок и связанных с ними структур, действующих под разными вывесками в различных частях Сирии, включая нападения на гражданские объекты, которые приводят к жертвам среди мирных жителей. Подчеркнули необходимость полного выполнения всех имеющихся договоренностей, касающихся севера Сирии.

6. Подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации (ИЗД) и подчеркнули необходимость поддержания спокойствия «на земле» путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу. Выразили серьезную обеспокоенность присутствием и активностью террористических групп, которые угрожают мирным жителям внутри ИЗД и за ее пределами. Договорились прилагать дальнейшие усилия для обеспечения устойчивой нормализации ситуации в ИЗД и вокруг нее, включая гуманитарную ситуацию.

7. Обсудили ситуацию на северо-востоке САР и согласились, что достижение постоянной безопасности и стабильности в этом регионе возможно только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности этой страны. Отвергли все попытки создать новые реалии «на земле», включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом. Подтвердили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв единства Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран, в том числе посредством трансграничных атак и инфильтрации также с запада от Евфрата.

Вновь выразили неприятие продолжающихся незаконного захвата и передачи нефтяных ресурсов, которые должны принадлежать Сирии. Отвергли все односторонние санкции, нарушающие международное право, международное гуманитарное право и Устав ООН, включая все избирательные меры и изъятия в отношении конкретных районов Сирии, которые могут привести к распаду страны, способствуя реализации сепаратистских планов.

Осудили действия стран, оказывающих поддержку терроризму, подрывающему единство сирийского государства, включая незаконные инициативы по самоуправлению на северо-востоке Сирии.

Выразили серьезную обеспокоенность относительно всех форм притеснений со стороны сепаратистских группировок в отношении гражданского населения к востоку от Евфрата, что недавно привело к боестолкновениям с арабскими племенами в регионе, в том числе насильственного призыва на военную службу, подавления мирных демонстраций и дискриминационных практик в области образования, а также ограничений на политическую деятельность, в отношении журналистов, права на собрание и свободу передвижения.

8. Осудили любую деятельность любой страны по поддержке террористических и сепаратистских устремлений отдельных этно-конфессиональных групп населения и их вооружению.

9. Осудили все военные нападения Израиля в Сирии. Сочли эти действия нарушающими международное право, международное гуманитарное право, суверенитет и территориальную целостность Сирии, признали их дестабилизирующими и усиливающими напряженность в регионе, а также призвали к прекращению этих нападений.

Подтвердили необходимость уважать общепризнанные международно-правовые решения, включая положения соответствующих резолюций ООН, отвергающих оккупацию сирийских Голан, прежде всего резолюции 242 и 497 Совета Безопасности ООН, особенно ввиду того, что решения и шаги Израиля в этой связи считаются недействительными и не имеющими законной силы.

10. Выразили убеждение, что в Сирии не может быть военного решения, и подтвердили свою приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

11. Подчеркнули важную роль сирийского Конституционного комитета, созданного при решающем вкладе стран-гарантов «Астанинского формата» во исполнение решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, в процессе продвижения политического урегулирования конфликта в САР. Призвали к скорейшему возобновлению его деятельности и проведению девятой сессии его Редакционной комиссии при конструктивном подходе сирийских сторон. В связи с этим подтвердили свою решимость оказывать поддержку работе Комитета путем постоянного взаимодействия с его сирийскими сторонами-участниками и спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном в качестве содействующего лица для обеспечения устойчивой и эффективной работы Комитета.

Подчеркнули необходимость осуществления Конституционным комитетом своей деятельности без каких-либо бюрократических и логистических препятствий. Призвали срочно обеспечить все необходимые условия для беспрепятственной работы Комитета.

Высказали убежденность, что в своей работе Конституционный комитет должен соблюдать круг полномочий и основные правила процедуры, с тем чтобы Комитет мог осуществить свой мандат по подготовке и разработке конституционной реформы.

12. Выразили серьезную озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии, отягощенной последствиями разрушительного землетрясения 6 февраля 2023 г.

13. Подчеркнули важность продолжения оказания и увеличения объема гуманитарной помощи Сирии в соответствии с нормами международного права и резолюцией 46/182 Генеральной Ассамблеи ООН. Призвали обеспечить необходимое донорское финансирование для гумсодействия всем сирийцам с учетом повышенного риска нехватки продовольствия из-за сокращения числа программ помощи, реализуемых по линии ВПП, в связи с бюджетными ограничениями.

Приняли к сведению решение Правительства Сирийской Арабской Республики продлить разрешение гуманитарным агентствам ООН использовать погранпереход «Баб аль-Хава» на границе с Турцией с 13 января до 13 июля 2024 г. для трансграничных операций по доставке помощи гражданскому населению северо-западных районов САР, а также два погранперехода на границе с Турцией – «Баб Ас-Салям» и «Ар-Раи» до 13 февраля 2024 г. в интересах оказания помощи районам, пострадавшим от землетрясения 6 февраля 2023 г.; подчеркнули важность продолжения бесперебойной поставки гуманитарной помощи всем сирийцам через утвержденные ООН процедуры, включая предоставление помощи ООН на северо-запад Сирии через границу и линии соприкосновения.

Подчеркнули необходимость устранения препятствий и увеличения гуманитарного содействия всем сирийцам по всей стране без дискриминации, политизации или выдвижения предварительных условий.

14. В целях содействия улучшению гуманитарной ситуации Сирии и прогресса в процессе политического урегулирования призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь всем сирийцам через реализацию проектов раннего восстановления и повышения устойчивости, включая восстановление объектов базовой инфраструктуры – объектов водо- и электроснабжения, санитарии, здравоохранения и образования, школ, больниц, а также проектов гуманитарного разминирования в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

15. Подчеркнули необходимость содействия безопасному, достойному и добровольному возвращению беженцев и ВПЛ в места их проживания в Сирии и обеспечению их права на возвращение и права на поддержку. Призвали международное сообщество оказывать необходимую помощь сирийским беженцам и ВПЛ и подтвердили готовность продолжать взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, включая Управление Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ ООН) и другие специализированные международные организации. Отметили важность продолжения работы по созданию в Сирии необходимых условий для добровольного и достойного возвращения сирийцев.

16. Подтвердили свою решимость продолжать операции по взаимному освобождению задержанных/похищенных в рамках Рабочей группы по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, которая является уникальным механизмом, подтвердившим свою востребованность и эффективность в деле установления доверия между сирийскими сторонами. Решили нарастить совместные усилия по обеспечению освобождения задержанных/похищенных лиц. Сошлись во мнении относительно необходимости расширения деятельности Рабочей группы за счет рассмотрения вопросов передачи тел погибших и установления личностей пропавших без вести. Приветствовали стремление по активизации мероприятий в рамках работы Группы.

17. Приветствовали участие делегаций Иордании, Ирака и Ливана в качестве наблюдателей «Астанинского формата», а также представителей ООН и МККК.

18. Выразили искреннюю признательность казахстанским властям за проведение 21-й Международной встречи по Сирии в Астане.

Выделили особую роль казахстанской стороны как страны-хозяйки мероприятий Международных встреч по Сирии, которая стояла у истоков «Астанинского процесса» и неизменно предоставляла свою территорию и гостеприимство для обеспечения успешного функционирования данного уникального многостороннего механизма.

19. Отметили закрепленную в итоговом заявлении трехстороннего саммита 19 июля 2022 г. договоренность организовать встречу на высшем уровне в Российской Федерации.

20. Договорились провести 22-ю Международную встречу по Сирии в Астане во второй половине 2024 года.

Отметим, что новый раунд переговоров по сирийскому урегулированию начался в среду в столице Казахстана Астане.

В состав участников астанинского формата входят Иран, Россия, Сирия, Турция и ООН, собрались на свою 21-ю встречу, чтобы обсудить влияние ситуации в Газе на Сирию после новых атак Израиля.

Ранее глава делегации Российской Федерации Александр Лаврентьев заявил, что Астанинский процесс должен оставаться основной платформой урегулирования сирийского вопроса.