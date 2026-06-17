Астанчане, алматинцы и шымкентцы начали экономнее использовать воду

— Если в 2024 году житель Астаны потреблял в среднем 70,9 м³ воды в год, то в 2025 году этот показатель снизился до 67,8 м³. В Алматы объем водопотребления на одного человека уменьшился с 73,3 м³ до 69,1 м³ в год. В Шымкенте данный показатель снизился с 63,7 м³ до 62,5 м³ в год, — сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

Казахстанцы постепенно меняют свои привычки и начинают бережнее относиться к воде. Одним из факторов стало проведение масштабных информационных и просветительских кампаний Министерства водных ресурсов и ирригации.

— В целях формирования в обществе культуры водосбережения министерством разработаны методические рекомендации по экономии воды в бытовых условиях. Информационные материалы с данными рекомендациями размещены на 145 объектах, включая 18 аэропортов, 22 железнодорожных вокзала, 20 автовокзалов, 75 торгово-развлекательных объектов и 10 образовательных организаций. Мероприятия реализованы в трех городах республиканского значения, 17 областных центрах и трех городах областного значения, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, реализуется масштабный проект «Экономь воду — сохраняй будущее», направленный на формирование бережного отношения к водным ресурсам среди детей и молодежи. С прошлого года в образовательных организациях Казахстана проводятся открытые уроки и экочасы, посвященные экономии воды, с участием представителей министерства, послов иностранных государств, руководителей международных организаций и депутатов Парламента. Проект охватил более 3,3 млн учащихся школ, колледжей и вузов.

— Данная работа обязательно будет продолжена. До конца текущего года планируется реализация ряда новых инициатив, в том числе разработка методического ресурса для педагогов и проведение республиканского форума для родителей, посвященного вопросам экономии воды, — отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев.

Ранее сообщалось, что Казахстан сэкономил 874 млн кубометров воды за счет водосберегающих технологий.