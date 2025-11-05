Астана – Вашингтон: окно возможностей или геоэкономическая сделка

Эволюция партнерства

Центральная Азия как субъект международной политики прошла этапы серьезного эволюционного развития, о чем говорит возрастающий интерес крупных держав к нашему региону.

Взять, к примеру отношения с США. До 2015 года они выстраивались преимущественно на двусторонней основе. При Бараке Обаме был запущен новый формат диалога «С5+1». На этой дипломатической платформе встречались министры иностранных дел для обсуждения широкого круга вопросов от улучшения делового климата и транспортной связанности до вопросов безопасности.

В 2022 году отношения Центральной Азии и США вышли на новую траекторию развития. Как отмечалось в прессе того времени, вовлеченность Белого дома в дела Центральной Азии вышла на беспрецедентный уровень.

В 2023 году Соединенные Штаты выделили более 100 миллионов долларов на оказание помощи и приняли участие в более чем 40 программах в формате C5+1. Готовились новые программы по развитию региональной торговой инфраструктуры.

Собственно 2023 год стал переломным – именно в этот период, впервые в истории, диалог в формате «С5+1» вышел на уровень глав государств. Первая встреча прошла на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Весьма показательно, что главы Казахстана и США Касым-Жомарт Токаев и Джо Байден находились рядом в ходе переговоров. Это позволило общаться без услуг переводчика и способствовало более тесному взаимопониманию.

Фото: akorda.kz

По итогам встречи в верхах экономические контакты значительно активизировались. В феврале 2024 года был запущен диалог «C5+1» по вопросам критически важных минералов. В марте того же года состоялся первый международный форум B5+1 с участием представителей бизнеса и правительств из США и стран Центральной Азии.

В сентябре 2024 года итоги этой работы и новые задачи обсуждались на уровне глав внешнеполитических ведомств «C5+1» на Генассамблее ООН.

Сегодня традицию встреч на высшем уровне продолжает Президент США Дональд Трамп. 6 ноября в Вашингтоне лидеры центральноазиатской пятерки и глава Белого дома встретятся, чтобы предметно обсудить вопросы многостороннего сотрудничества.

Переговоры в Вашингтоне обещают быть крайне содержательными. О серьезности намерений сторон говорит уже хотя бы тот факт, что встреча пройдет не на полях Генеральной Ассамблеи ООН как это было ранее, а как отдельное, специально подготовленное мероприятие. Накануне саммита для «сверки часов» в Казахстан прибыли специальный представитель Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и первый заместитель Госсекретаря США Кристофер Ландау. Они также побывали в Ташкенте.

Фото: akorda.kz

– Практическая значимость предстоящего саммита выходит далеко за рамки символики. Если встреча в Нью-Йорке при Байдене носила больше декларативный и, можно сказать, почти академический характер, то сейчас мы наблюдаем строгую прагматику свойственную политике Дональда Трампа. Вашингтон больше не говорит о Центральной Азии в категориях демократии или устойчивого развития. В настоящее время все концентрируется на конкретных сделках, ресурсах, маршрутах, поставках и так далее, – отмечает руководитель Центра цифровых социальных наук Института философии, политологии и религиоведения Рустем Мустафин.

Эксперт по международным отношениям Таир Нигманов подчеркивает, что интерес администрации Дональда Трампа к региону носит прагматичный характер и совпадает с экономическими приоритетами стран Центральной Азии. И здесь важно подчеркнуть, что решение о проведении саммита было поддержано конгрессменами США, направившими соответствующее письмо своему Президенту, что говорит о консенсусе по этому вопросу.

– Повышенное внимание к Центрально-Азиатскому региону со стороны США и Европейского союза наблюдается на протяжении последних 3-4 лет. В 2022 году Казахстан посещала делегация конгрессменов США, а в 2023 году — государственный секретарь Энтони Блинкен, предшественник Марко Рубио. Аналогичную активность демонстрируют и европейские лидеры, - подчеркивает Таир Нигманов.

Ведущий эксперт Отдела европейских и американских исследований КИСИ при Президенте РК Алишер Абдрешев отметил, что хотя инициатива по началу диалога в формате С5+1 официально принадлежит Соединенным Штатам, однако реальным толчком к созданию площадки стала инициатива Казахстана.

– Именно Астана вела многолетние консультации с американской стороной, подготовив почву для запуска переговоров, - выразил мнение эксперт.

Сферы взаимного интереса

Президент Трамп, уверены эксперты, может внести больший прогресс в развитие отношений с государствами Центральной Азии. Это обусловлено его прагматичными подходами. Идеологическим догмам глава Белого дома предпочитает конкретные экономические сделки. Цель – выстраивание взаимовыгодных отношений, развитие торговых цепочек поставок и доступ к ресурсам: от нефти и газа до критически важных минералов.

В частности, высокую динамику показывает двусторонняя торговля, объем которой в 2024 году составил 4,2 млрд. долларов, а это на 4% больше, чем годом ранее. Основная прибавка к росту произошла за счет товаров, отправляемых Казахстаном в США – рост экспорта увеличился до 30% и составил 2 млрд. долларов, тогда как в Казахстан ввезено товаров на 12% меньше. США стали больше завозить казахстанской нефти, урана, серебра, оптических элементов, удобрений.

Фото: Kazinform

В целом, Казахстан занимает ведущие позиции в регионе, обеспечив свыше 60% всех привлеченных инвестиций США в Центральную Азию – более 60 млрд. долларов. В нашей стране зарегистрировано более 630 американских компаний, работающих в энергетике, финансовой, информационной, транспортной и других сферах. Соединенным Штатам интересны редкие и редкоземельные металлы (РМ и РЗМ), которыми богата наша земля.

К слову, активность Президента Трампа вокруг этой темы известна всем. Достаточно вспомнить кейс по Гренландии и ряд других не менее громких инициатив. Не стали исключением и его недавние визиты в Японию и Китай.

После переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп сообщил о договоренности США и Китая по редкоземельным металлам.

"Китай согласился продолжить поставки редкоземельных металлов, критически важных минералов, магнитов открыто и беспрепятственно", - написал Президент США в Truth Social.

В конце октября США и Япония подписали соглашение об увеличении поставок важнейших минералов и редкоземельных металлов.

Соединенные Штаты уделяют большое внимание диверсификации поставок критически важных для современной экономики материалов, без которых невозможно развивать искусственный интеллект, космонавтику, или оборонную сферу.

Анализ показывает, что объем глобального спроса на РЗМ может увеличится с 300 тыс. тонн в 2022 году до 420 тыс. тонн к 2028 году со среднегодовым темпом роста 7,8-8 %. Поэтому у Казахстана, как и в целом Центральной Азии, есть хорошие возможности для того, чтобы занять свою нишу на этом рынке.

– Казахстан и Узбекистан в регионе обладают значительными запасами урана, лития, редкоземельных элементов. И это делает наш регион источником, скажем так, стратегической автономии для американской промышленности и оборонного сектора. В Белом доме это прекрасно понимают. Именно поэтому от саммита ожидают не красивых деклараций, а конкретных документов. В частности, это могут быть соглашения о геологоразведке, переработке, совместных предприятиях и инфраструктурных проектах. Визит лидеров центральноазиатских стран – это не визит вежливости, а геоэкономическая сделка, – подчеркнул руководитель Центра цифровых социальных наук Института философии, политологии и религиоведения Рустем Мустафин.

По его словам, Китай сегодня контролирует до 80% мировых мощностей по переработке редкоземельных металлов. А Вашингтон не привык быть уязвимым в какой-либо области.

– Любые колебания так называемого геополитического барометра Вашингтон воспринимает очень серьезно. Поэтому интерес к Казахстану и Узбекистану стал предметом не только бизнеса, но и политики. Соответственно, Казахстан – потенциальный элемент в новой диферсифицированной системе поставок, где добыча, переработка, логистика находятся под контролем относительно дружественных режимов и прозрачных юрисдикций. Американские компании одни из первых перешли от разговоров к делу. Началась активная геологоразведка на казахских месторождениях, – сказал Р.Мустафин.

В частности, ТОО «Kaz Critical Minerals» – дочерняя компания американской Cove Capital LLC обладает 14 лицензиями на разведку твердых полезных ископаемых в Казахстане. По итогам 2023-2024 года было инвестировано 1,3 млрд. тенге в геологоразведочные работы.

Кроме того, компания из США приобрела доли права недропользования у АО «Казгеология» на разведку месторождения Акбулак в Костанайской области. Создано совместное предприятие ЧК Akbulak REE Ltd с долей участия 75 и 25 процентов соответственно.

В 2025-2026 годы эта компания планирует инвестировать по контракту и лицензиям еще 1,5 млрд. тенге. Проявляется интерес к освоению вольфрамовых месторождений «Северный Катпар» и «Верхний Кайракты» в Карагандинской области.

Фото: kvarto.ru

По поручению Президента в нашей стране принят и реализуется Комплексный план по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов на 2024–2028 годы. Анализ текущей ситуации показывает, что руды большинства месторождений Казахстана комплексные, а технологии большинства отечественных предприятий нацелены на извлечение основных компонентов. В результате многие виды редких и редкоземельных металлов уходят в отвалы, объемы которых постоянно растут и не используются. Кроме того, требуется наращивать объем продукции высоких переделов. Среди ключевых направлений – батарейные материалы, жаропрочные сплавы, полупроводниковые материалы, постоянные магниты.

И в этом ключе Казахстану нужны инвесторы, которые зайдут не только с деньгами, но и с технологиями и подготовленными кадрами. Так было в нефтяной сфере, где Казахстан со временем обрел большой опыт и глубокие компетенции.

Во главе угла – реальный сектор

Предстоящий саммит в Вашингтоне еще одна хорошая возможность для Казахстана заявить о своем инвестиционном потенциале. Каждая встреча в верхах – это еще один шаг к тесному и многоплановому партнерству.

В конце сентября этого года Президент Казахстана побывал с рабочим визитом в Нью-Йорке, куда прибыл для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. И как это принято, провел встречу с капитанами бизнеса США. Итоги впечатляют – по итогам переговоров подписаны 11 соглашений и меморандумов между крупными компаниями Казахстана и США на сумму 5,2 млрд долларов в сфере транспорта, логистики, энергетики и информационных технологий.

В этом плане стоит отметить подписание соглашения на сумму 4,2 миллиарда долларов США между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и американской компанией Wabtec. Согласно сделке, казахстанский перевозчик приобретает 300 локомотивов новой серии, которые производят на заводе в казахстанской столице. И это важно для нашей страны по целому ряду причин.

Во-первых, с подписанием соглашения уровень локализации будет увеличен с нынешних 40 до 55 процентов в 2027 году, когда и начнется производство новой техники.

Во-вторых, это не только новый опыт и рост «казахстанского содержания», но и новые рабочие места в рамках сервисных соглашений для техобслуживания новых и действующих локомотивов на станциях в Сексеуле, Аягозе, Макате, Актобе, Астане, Шалкаре и Алматы.

В-третьих, это авторитет Казахстана, который производит востребованную продукцию поставляя ее не только в страны СНГ, но и далеко за рубеж, включая Индию и Австралию.

Фото: Kazinform. В.Федюнин

– Компания Wabtec поставляет Казахстану систему производственного управления. Это и есть та самая новая форма мягкой силы, основанная не на словах, а на технологиях и, в какой-то степени, стандартах. Поэтому можно говорить, что формула «сырье в обмен на технологии» уже начала воплощаться, но в гораздо более сложной и зрелой форме, – прокомментировал сделку эксперт Рустем Мустафин.

Такие контракты, безусловно, на руку и Казахстану и США. Каждая страна получает свой профит, каждый новый контракт укрепляет экономику. Сентябрьские встречи в Нью-Йорке, таким образом, были весьма продуктивны.

Саммит в Вашингтоне – центре принятия ключевых внешнеполитических решений, тоже обещает быть полезным.

– Сегодня американский интерес в Центральной Азии можно описать одним словом. Это структурный интерес. Если в 90-е годы США приходили сюда за нефтью и ядерной безопасностью, 2010-е годы прошли под лозунгами демократии и Афганистана, то теперь Вашингтон действует в рамках индустриальной безопасности. В этом смысле администрация Дональда Трампа выступает крайне последовательно. То есть Центральная Азия рассматривается как часть архитектуры экономического выживания США в эпоху глобальной конкуренции, особенно в области высоких технологий, – подчеркнул Рустем Мустафин.

Казахстан, отмечает эксперт, как наиболее системный игрок региона, конечно же, извлекает максимальную выгоду из этой многоходовки. Для нас важны партнерство в зеленой энергетике, сельском хозяйстве, развитии искусственного интеллекта – тех секторах, которые формируют экономику XXI века.

И здесь актуализируется вопрос подготовки кадров для новой экономики. Казахстан уже наладил партнерство с 40 ведущими университетами мира, открыл 33 филиала зарубежных вузов. США активно поддержали этот процесс: в нашей стране открыты филиалы Университетов Аризоны и Миннесоты и уже ведутся совместные научные разработки.

Не менее важны логистика и транзитные коридоры, в частности Транскаспийский транспортный маршрут.

– Транспортный коридор рассматривается в Вашингтоне как антикризисный механизм, санкционно-устойчивый и политически нейтральный. Американские компании идут с программным обеспечением, финансовыми и цифровыми решениями. Их задача – стандартизировать, ускорить и обезопасить логистику, сделать ее прозрачной и, конечно же, предсказуемой, - отмечает эксперт.

Фото: АЗЕРТАДЖ

Отмечая потенциал казахстанско-американского сотрудничества Рустем Мустафин говорит о формировании так называемого треугольника, где сходятся интересы Вашингтона и наши модернизационные амбиции.

– Этот треугольник состоит из логистики, критических минералов и агротехнологий. Именно здесь сегодня пересекается так называемый прагматизм Соединенных Штатов и желание Казахстана выйти за рамки пресловутой сырьевой зависимости, – отмечает эксперт.

В этом ключе и отечественные и зарубежные эксперты поднимают вопрос об отмене поправки Джексона-Вэника в отношении Казахстана. Этот законодательный акт формально ограничивает торговлю США со странами, в отношении которых он принят и был актуален в условиях противостояния США и СССР. Поэтому, вполне вероятно, этот вопрос тоже получит обсуждение.

Предстоящие переговоры, безусловно, станут важным сигналом американскому бизнесу. Ведь главное условие инвестиций – это стабильность, а стабильность как раз и обеспечивается подобного рода контактами. Для Казахстана – это хорошая возможность более активно встроится в процесс мирового технологического развития, укрепить транзитный потенциал и занять свои уникальные ниши в новой экономической системе координат. Это прагматика в чистом виде и важная часть многовекторной стратегии Казахстана.