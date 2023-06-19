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Астана в дыму: как защитить себя от смога

Автор:  
Шынар Хамитова
19 Июня 2023, 16:50
Астана в дыму: как защитить себя от смога

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня на кургальжинском шоссе под Астаной горит сухостой. Столицу накрыло едким желтым дымом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рекомендацию о том, как защититься от задымления от пожаров и смога, дала министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

«Мы со своей стороны говорим, что беременным, детям, пожилым людям, имеющим какие-то хронические заболевания, не выходить на улицу, когда наблюдается сильная задымленность. Если будут какие-то жалобы на здоровье, обратитесь к участковому врачу», – рассказала глава ведомства.

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В пресс-службе акимата столицы отметили, что из-за горения сухостоя между шоссе Коргалжын и объездной в сторону города Косши в столице наблюдаются клубы дыма и запах гари.

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Фото: gov.kz

Жителей и гостей столицы просят не проветривать дом, открывая форточку, вместо этого лучше использовать кондиционер; регулярно проводить влажную уборку, мыть полы солевыми растворами, использовать увлажнитель воздуха; чаще полоскать рот и пить больше воды, при выходе на улицу использовать защитные маски; курильщикам же рекомендуют отказаться от курения или хотя бы уменьшить число выкуриваемых сигарет; для снижения токсического действия компонентов дыма и гари необходимо пить натуральные соки и есть фрукты, в которых содержатся антиоксиданты.

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Ранее сообщалось, что пожарные работают над ликвидацией возгорания на предварительной площади 15 га. В тушении пожара задействовано 140 человек личного состава и порядка 40 единиц техники.

«На данный момент пожарные работают над ликвидацией возгорания на предварительной площади 15 га. Тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, болотистой землей, а также отсутствием подъездных путей», - говорится в сообщении столичного ДЧС.

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Фото: пресс-служба ДЧС Астаны
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Фото: пресс-служба ДЧС Астаны

В тушении пожара задействовано 140 человек личного состава и 21 единица техники ДЧС Астаны, 8 поливомоечных машин акимата и 10 единиц Астана Орманы.

Напомним жителям о том, что при смоге не рекомендуется:

- не проветривать дом, открывая форточку, вместо этого лучше использовать кондиционер;

- регулярно проводить влажную уборку, мыть полы солевыми растворами, использовать увлажнитель воздуха;

- чаще полоскать рот и пить больше воды,

при выходе на улицу использовать защитные маски;

- курильщикам же рекомендуют отказаться от курения или хотя бы уменьшить число выкуриваемых сигарет;

- для снижения токсического действия компонентов дыма и гари необходимо пить натуральные соки и есть фрукты, в которых содержатся антиоксиданты.

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Напомним, ранее сообщалось, что 19 июня в 09:12 подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что горит сухостой. По прибытию огнеборцев установлено, что происходит горение сухостоя между шоссе Коргалжын и объездная в сторону Косшы.

По данным Казгидромета, сегодня превышений ПДК (предельно-допустимых концентраций) наблюдаются в районе поста №7 по адресу ул. Туркестан 2/1 .

Превышений ПДК отмечены по оксиду азота (9 случаев превышений до 2 ПДК) и диоксиду азота (42 случая превышений до 2 ПДК).

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«Кроме 7 поста, превышений ПДК наблюдаются на посту № 8 (мкр. Коктал) по озону (19 случаев) до уровня 1,1 ПДК и сероводороду (18 случаев) до уровня 1,3 ПДК. По синоптическим характеристикам ветер южный, юго-западный, порывы до 16 м/с, в конце дня прогнозируется дождь, к концу дня сильный дождь, гроза, град, шквал», - сообщили в пресс-службе РГП «Казгидромет».

Стоит также отметить, что согласно данным портала IQAir, Астана сейчас находится на четвертом месте по уровню загрязнения атмосферы среди крупных городов мира.

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