Астана — Токио: мост через континент, соединяющий традиции и технологии

Дух кочевника и самурая

Насыщенная программа визита и переговоры на высшем уровне показали, что двустороннее сотрудничество Казахстана и Японии все больше выходит за рамки традиционного политического диалога и сегодня концентрируется на конкретных проектах в сферах экономики, технологий, энергетики и образования. Такой акцент на практическую реализацию договоренностей формирует прочную основу для долгосрочного партнерства и открывает новые возможности для совместного развития.

В ходе встречи с Императором Японии Нарухито Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет казахстанцев своей дисциплиной и стойкостью.

— Реализуются совместные проекты в транспортно-логистической, энергетической, сельскохозяйственной и других областях. Сегодня мы обсудили возможности развития сотрудничества в медицинской сфере и по водной проблематике. Уверен, у наших отношений большое будущее. Наши культурно-гуманитарные связи имеют глубокие корни. Мы тесно сотрудничаем в сферах образования, науки, культуры, искусства, спорта и туризма. В этом году в рамках Всемирной выставки в Осаке мы отметили 180-летие со дня рождения великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы, — сообщил Президент Казахстана об итогах этих переговоров в ходе встречи с членами Японской парламентской лиги дружбы.

Фото: Акорда

Другими словами, если добавить к японской дисциплине присущие казахстанскому характеру открытость и умение находить баланс между традицией и новаторством, оговоренные намерения, без сомнения, превратятся в реальные проекты, способные укрепить доверие и задать новый импульс развитию двустороннего партнерства.

Надежной основой для этого сотрудничества призваны стать Совместное заявление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи, а также 14 двусторонних документов, подписанные на уровне ведомств двух стран по итогам переговоров на высоком уровне.

— Данный визит — это действительно важная веха в отношениях Казахстана с Японией, которую мы всегда считали нашим проверенным временем и надежным партнером в Азии. Мы часто говорим, что Япония — наш далекий сосед, но в то же время близкий и надежный друг. Наши связи имеют глубокие исторические корни, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В ответ Премьер-министр Санаэ Такаичи отметила, что Япония рассматривает Казахстан как стратегического партнера в деле поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права.

— Мы намерены и далее тесно сотрудничать с г-ном Президентом в целях дальнейшего развития взаимовыгодных отношений, — подчеркнула она.

Фото: Акорда

В ходе переговоров были обстоятельно обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Однако приоритет среди них отдается, безусловно, партнерству в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Это направление двустороннего взаимодействия как нельзя лучше отражает содержание экономических и технологических приоритетов двух стран. Для Казахстана ключевым стимулом здесь является ускоренная модернизация экономики через цифровизацию стратегически важных отраслей — государственного управления, транспорта, энергетики и горно-металлургического комплекса. Япония же рассматривает Центральную Азию, и прежде всего Казахстан, как платформу для внедрения и масштабирования передовых цифровых решений, а также для экспорта технологий безопасного и ответственного применения ИИ.

— Казахстан уже демонстрирует системный подход к цифровой трансформации: запуск городских инициатив, таких как проект Alatau City, и устойчивое продвижение в международных рейтингах электронного правительства подтверждают наличие институциональной базы и практических кейсов для масштабирования цифровых сервисов. В этом контексте японский опыт становится особенно ценным. Модель государственно-частного партнерства, разработанная в Японии для регулирования и безопасного внедрения ИИ, а также официальные «AI Guidelines for Business», утвержденные METI в 2024 году, могут быть адаптированы в Казахстане для минимизации рисков и стимулирования коммерциализации отечественных решений в чувствительных сферах — здравоохранении, транспорте и государственных услугах, — считает старший эксперт Центра исследования мировой экономики Института экономических исследований Гулим Сман.

Не менее важным направлением является промышленная цифровизация. Япония активно развивает «умные» производства, роботизацию и промышленные IoT-решения в рамках инициатив Mobility Digital Transformation и Green Transformation. Для Казахстана, по мнению эксперта, адаптация этих практик в горно-металлургическом и агропромышленном секторах открывает возможности повышения производительности, сокращения издержек и углубления переработки сырья.

— Особое внимание уделяется развитию человеческого капитала и инновационной экосистемы. Японские модели непрерывного повышения квалификации, формирование промышленных кластеров с участием университетов, исследовательских центров и стартапов, а также механизмы совместного финансирования низкоуглеродных и цифровых технологий могут быть адаптированы в Казахстане. Уже действующие двусторонние инструменты, такие как Совместный механизм кредитования (JCM), доказали свою эффективность в сфере климатических решений и могут быть расширены на цифрово-энергетические и индустриальные проекты, — комментирует Гулим Сман.

Фото: vokrugsveta.ru

Степь, как платформа для инноваций

Отдельным направлением сотрудничества становится развитие высокопроизводительных вычислений (HPC). Япония входит в число мировых лидеров по суперкомпьютерной инфраструктуре, а суперкомпьютер Fugaku используется для моделирования в сфере ИИ, климатических расчетов, медицины и материаловедения. Казахстан только формирует собственную HPC-экосистему — национальные суперкомпьютеры Alem.Cloud и AI-Farabium уже включены в рейтинг TOP500, что свидетельствует о переходе от декларативной цифровизации к созданию инфраструктурной базы для науки и ИИ. Для Казахстана особую ценность представляют японские практики интеграции суперкомпьютеров с ИИ-экосистемами, консорциумов «университет–государство–индустрия» и подготовки кадров под конкретные технологические задачи.

— Таким образом, интерес Казахстана и Японии в сфере цифровых технологий и ИИ основан на взаимодополняемости. Япония предлагает зрелые решения в области промышленного ИИ и управления сложными системами, а Казахстан — масштаб, ресурсы и возможность практического внедрения этих технологий в реальном секторе. Использование ИИ для разработки минеральных ресурсов и построения цепочек поставок рассматривается не просто как технологическое обновление, а как инструмент повышения экономической устойчивости и безопасности региона. Для Казахстана это шанс ускорить переход к более высокому технологическому уровню, а для Японии — обеспечить надежность доступа к критически важным ресурсам в долгосрочной перспективе, считает ведущий эксперт отдела азиатских исследований КИСИ при президенте РК Бауыржан Аукен.

Казахстан на протяжении многих лет успешно сотрудничает с крупнейшими японскими корпорациями, активно поддерживает деятельность японских малых и средних компаний в нашей стране. Высокий уровень заинтересованности сторон и конкретную предметную повестку визита, ориентированную на запуск совместных проектов и укрепление экономического партнерства, подтверждает и количество встреч Президента Казахстана с представителями деловых кругов Японии. В ходе визита Касым-Жомарт Токаев принял главу компании Rakuten Group Хироши Микитани, президента Sumitomo Шинго Уэно, председателя Японской организации по металлам и энергетической безопасности (JOGMEC) Ичиро Такахару, глав советов директоров компании Mitsui и Komatsu Тацуо Ясунагу и Хироюки Огаву, президента Hitachi Construction Machinery Масафуми Сэнзаки.

По итогам официального визита Президента Казахстана и бизнес-форума «Центральная Азия — Япония» подписаны более 60 документов на сумму 3,72 млрд долларов между казахстанской стороной и японскими бизнес-структурами. Япония стала одним из основных инвесторов в экономику нашей страны, объем ее капиталовложений превысил 8,5 млрд долларов.

По мнению председателя Японской организации по металлам и энергетической безопасности Ичиро Такахары, взаимодополняемые отношения между Японией и Казахстаном имеют большие перспективы.

— В Казахстане мы видим сильное руководство и устойчивую систему управления, способную оперативно принимать решения. Существует множество сфер для сотрудничества, особенно в горнодобывающей отрасли, где возможно подписание соглашений с компаниями. Япония не богата природными ресурсами, но обладает развитой обрабатывающей и промышленной базой. В Казахстане имеется широкий спектр критически важных металлов, и на этапах их добычи и переработки японские частные компании могли бы инвестировать в экономику страны, — отметил Ичиро Такахара.

Фото: Акорда

Имеем уникальный моральный авторитет

Помимо экономических связей, Казахстан и Япония развивают активный политический диалог и гуманитарное сотрудничество. Программы обмена в области образования, культуры и техники способствуют укреплению человеческих и общественных связей.

Выступая с лекцией в Университет Организации Объединенных Наций в Токио Президент Казахстана представил свое видение перспектив построения более справедливого и стабильного мира в условиях обострения кризисов и серьезного ослабления механизмов многостороннего сотрудничества.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, количество и интенсивность вооруженных конфликтов во всем мире достигли самого высокого уровня за последние десятилетия, а глобальные военные расходы в прошлом году составили рекордных 2,7 трлн долларов. Соперничество между ведущими державами достигло наивысшей степени, что уже привело к неспособности Совета Безопасности Организации Объединенных Наций решать какие-либо крупномасштабные международные конфликты.

— Обновленная культура стратегического доверия должна стать основой международного сотрудничества и процесса коллективного принятия решений. В этом контексте ООН должна и в дальнейшем играть центральную роль в международных отношениях как универсальная и безальтернативная организация, — убежден Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев призвал к обеспечению более широкого участия в данном органе средних держав, представляющих Азию, Африку и Латинскую Амерку.

— Голоса ответственных средних держав должны звучать более весомо в Совете Безопасности, где они могут выступать в качестве конструктивных посредников и способствовать продвижению решений в условиях противоречий между более крупными игроками. Именно в этой роли Казахстан видит свою внешнеполитическую миссию, — заявил Президент.

Особое место в выступлении заняла проблематика, связанная с нарастающей ядерной угрозой. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что немногие страны могут так глубоко, как Казахстан и Япония, осознать цену, которую заплатило человечество за ядерное оружие.

— Международное сообщество должно активизировать усилия, направленные на полное ядерное разоружение, и обеспечить вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Казахстан призывает к возобновлению диалога на высоком уровне между ядерными державами и более решительным многосторонним действиям по устранению угрозы применения и испытаний ядерного оружия. В этих глобальных усилиях Казахстан и Япония обладают уникальным моральным авторитетом. Наши страны сообща могли бы сглаживать разногласия и демонстрировать прагматичное лидерство в тех случаях, когда ядерные державы испытывают трудности в достижении консенсуса, — заявил Президент Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда

Глава государства предложил создать в Алматы региональный филиал Университета ООН, деятельность которого может быть сосредоточена на вопросах, связанных с водной и климатической безопасностью, предотвращением конфликтов и миротворчеством, устойчивым развитием и управлением искусственным интеллектом.

Таким образом, официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Японию соединил в себе экономическое, культурное и международное измерения регионального сотрудничества. Япония и Казахстан демонстрируют, что их союз строится не только на прагматичных интересах, но и на общих ценностях в деле построения устойчивого и справедливого будущего.

Мост через континент

На фоне активизации международных связей Казахстан выступает ключевым партнером Японии в азиатском регионе, прежде всего благодаря своему геоэкономическому положению и роли транспортно-логистического узла. Страна располагается на пересечении важнейших торговых маршрутов Евразии и играет стратегическую роль в развитии транзитных коридоров, связывающих Восточную Азию с Европой и Ближним Востоком. Для Японии это открывает возможности диверсификации поставок и создания устойчивых цепочек логистики, особенно в условиях глобальной нестабильности и необходимости поиска альтернативных маршрутов.

Таким образом, экономическое и логистическое взаимодействие превращает Казахстан в естественный мост между Японией и континентальной Евразией, а сам формат «Центральная Азия - Япония» становится инструментом согласования интересов и запуска долгосрочных проектов, способных придать региону новый импульс развития. В этом контексте саммит, который впервые проводился на уровне лидеров государств, стал логическим продолжением стремления сторон придать сотрудничеству институциональную форму и наполнить его конкретным содержанием.

Фото: Akorda

Выступая на первом саммите Диалога «Центральная Азия — Япония», Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что нынешние взаимоотношения Японии со странами региона уходят корнями в давнее прошлое, когда наши народы были объединены Великим Шелковым путем. Большие возможности для Страны восходящего солнца открывает транзитный и логистический потенциал Центральной Азии и сегодня: через территорию Казахстана осуществляется более 80% сухопутных грузоперевозок между Азией и Европой.

— Особое значение приобретает развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Приветствуем решение Правительства Японии принять участие в совершенствовании таможенных процедур в порту Актау на Каспийском море. Полагаем полезным будущее участие японских компаний в развитии железнодорожной, портовой, автомобильной и логистической инфраструктуры вдоль Среднего коридора, — отметил Глава государства.

Казахстан, считает Касым-Жомарт Токаев, видит в Японии стратегического партнера для совместного продвижения энергетического перехода, укрепления продовольственной и водной безопасности, а также развития гуманитарных и туристических связей. Важность этих тем была подчеркнута им и в более широком региональном контексте.

По итогам саммита «Центральная Азия — Япония» принята Токийская декларация, закрепившая стремление сторон к углублению сотрудничества. Председательство в данном формате переходит к казахстанской стороне, и следующий саммит решено провести в Казахстане, что отражает растущую роль страны как ключевого партнера и инициатора регионального взаимодействия.

Диалог «Центральная Азия - Япония» был инициирован Министерством иностранных дел Японии в 2004 году как платформа для обсуждения вопросов мира, стабильности, экономического развития и межрегионального взаимодействия между Токио и пятью странами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, и с тех пор функционирует как многосторонний форум для гармонизации стратегических интересов и практических проектов.

Нынешний же формат значительно повысил политический статус этих встреч, укрепив регулярный межгосударственный диалог на высшем уровне. В случае с Японией это отражает ее стремление создать устойчивую многоплановую архитектуру сотрудничества с Центральной Азией.

— Данный шаг особенно заметен на фоне активизации многосторонних форматов с участием великих держав, где Япония стремится сбалансировать свое присутствие в регионе, укрепляя связи с государствами Центральной Азии как с коллективным партнером на фоне других внешних игроков. Формат ориентирован на согласование совместных действий по развитию транспортной и логистической инфраструктуры, устойчивой энергетики, инвестиционной кооперации и цифровизации, что делает саммит платформой не только политического согласования, но и практического импульса для более глубокого регионального взаимодействия, — говорит старший эксперт Центра исследования мировой экономики Института экономических исследований Гулим Сман.

Фото: Canva

Практическое содержание диалога, по ее словам, расширяется за счет обсуждения конкретных экономических, инфраструктурных, технологических и климатических программ. Речь идет о развитии возобновляемых источников энергии и внедрении японских технологий в «зеленые» проекты Казахстана. А также сотрудничестве в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и цифровых платформ, о совместных проектах по развитию транспортных коридоров и логистических узлов, связывающих Центральную Азию с мировыми рынками, а также о программах по снижению углеродного следа и адаптации к климатическим вызовам.

— За более чем 20-летнюю историю платформа смогла разработать более 12 итоговых документов, включая план действий двухдорожных карт, одна из них в области сельского хозяйства, а также транспортной логистики, это доказывает, что даже без импульса к региональной интеграции, который обозначился в ЦАР значительно позже, подобный формат взаимодействия был способен задать направление уникального формата кооперации, — комментирует эксперт Института мировой экономики и политики Лидии Пархомчик.

Таким образом, идея о повышении статуса репрезентативности формата, обсуждавшаяся еще с 2019 года, находит свое воплощение именно сегодня. Что является ярким и показательным свидетельством возрастающего внимания к региону и стремления сторон придать диалогу более высокий политический и практический вес.