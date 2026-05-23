Астана примет чемпионат мира-2026 по видам борьбы

Объединенный мир борьбы (UWW) официально утвердил Астану в качестве места проведения чемпионата мира 2026 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

Данное решение было принято Исполнительным комитетом UWW по итогам заседания организации, на котором были рассмотрены текущие геополитические факторы, включая сохраняющиеся сложности, влияющие на международные поездки.

Изначально турнир должен был пройти в Манаме (Бахрейн), которому право на проведение было предоставлено в прошлом году. Однако UWW и Федерация борьбы Бахрейна в совместном заявлении сообщили о переносе соревнований.

После инспекционных визитов и оценки готовности объектов новым местом проведения ЧМ-2026 был выбран Казахстан. Соревнования пройдут в Астане на «Барыс Арене». Отметим, что столица Казахстана уже проводила мировое первенство в 2019 году.

Расписание турнира и другие подробности проведения соревнований будут представлены позже.

Молодежный чемпионат Азии по видам борьбы пройдет в городе Дананг (Вьетнам). В НОК РК ранее объявили состав сборной Казахстана.