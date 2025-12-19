Астана приглашает на чек-апы: инфотур для представителей профсоюзов

В мероприятии приняли участие 10 представителей профсоюзных организаций. Как отмечают организаторы, тема сохранения здоровья и своевременного выявления заболеваний особенно актуальна для работников промышленных предприятий: согласно официальной статистике, более 600 тысяч человек в Казахстане заняты во вредных условиях труда.

Основной целью информационного тура стало знакомство профсоюзных организаций с медицинским потенциалом столицы и возможностями внедрения программ комплексного обследования (check-up) для работников с повышенными профессиональными рисками.

Фото: Astana Tourism

К участию в программе были привлечены ведущие медицинские организации Астаны. В рамках встреч и презентаций особое внимание уделялось вопросам раннего выявления заболеваний, профилактики профессиональных рисков и формированию культуры регулярного медицинского контроля. Отдельный акцент был сделан на информировании профсоюзов о современных диагностических методах, позволяющих выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно начинать лечение.

Фото: Astana Tourism

— Для работников вредных производств регулярная диагностика — это не просто забота о здоровье, а важный элемент сохранения трудоспособности и качества жизни. Современная медицина позволяет выявлять многие заболевания задолго до появления симптомов, — отмечают участники тура.

В рамках программы участники посетили ряд столичных медицинских организаций, где ознакомились с их инфраструктурой, диагностическими возможностями и форматами комплексных обследований.

Фото: Astana Tourism

Особый интерес вызвали программы check-up диагностики, включающие как базовые профилактические осмотры, так и расширенные обследования по профильным направлениям для работников группы повышенного риска.

По итогам информационного тура представители профсоюзных организаций подчеркнули практическую значимость полученной информации и выразили заинтересованность в дальнейшем взаимодействии, направленном на реализацию инициатив по оздоровлению работников и развитию профилактической медицины.