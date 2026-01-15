Астана первой из городов СНГ вошла в Европейскую сеть доступного туризма

В акимате отметили, что это признание подтверждает стремление столицы Казахстана создать инклюзивную среду для жителей и гостей с инвалидностью.

— В Астане проживают около 43 000 человек с ограниченными возможностями, из них более 31 000 взрослых и порядка 12 000 детей. Эти цифры стали основой для системных изменений. Город адаптируется и создает эталоны инклюзивности, сочетая новые технологии, образование и социальную ответственность, — сказал председатель правления ОЮЛ «Евразийская ассоциация развития инклюзивного общества» Вячеслав Пак.

Свободное передвижение по городу — один из ключевых факторов комфортной жизни. С 2014 года ведется обучение водителей общественного транспорта по международным стандартам обслуживания пассажиров с ограниченной подвижностью. В результате 92,6% общественного транспорта (более 1600 из 1750 транспортных средств) оборудованы пандусами.

Семь музеев Казахстана, включая Национальный в столице, теперь открыты для всех. Благодаря поддержке Программы развития ООН (ПРООН) музеи оснащены аудиогидами на трех языках, сенсорными экранами, экранами с языком жестов и тактильными описаниями экспонатов шрифтом Брайля. Персонал музеев прошел специальную подготовку для обеспечения комфортного пребывания для каждого посетителя. Национальный музей становится не просто хранилищем артефактов, а пространством для диалога, где история доступна даже тем, кто не может увидеть или услышать ее традиционными способами.

Одним из ярких примеров инклюзивного подхода является театр «Астана Опера». Здание проектировалось с учетом международных стандартов: здесь есть пандусы, специальные лифты и широкие дверные проемы. В залах предусмотрены отдельные зоны для зрителей на колясках, обеспечивающие отличный обзор сцены и тактильные указатели. Каждый желающий может насладиться здесь балетом и оперой.

Кроме того, столица активно работает над созданием специализированных туристских маршрутов для людей с инвалидностью. Эти маршруты тщательно продуманы и охватывают ключевые достопримечательности Астаны, такие как бульвар Нуржол, Ботанический сад, площадь Независимости, старый город и набережная реки Есиль. Каждый маршрут обеспечит комфортное и безопасное передвижение как в составе организованной группы, так и самостоятельно.

Активно развивающимся в столице является и медицинский туризм. Казахстан занимает 25 место в мире по количеству клиник, аккредитованных Объединенной международной комиссией (Joint Commission International), семь из которых находятся в Астане. Особого внимания заслуживает единственный в Восточной Европе и Центральной Азии Национальный детский реабилитационный центр. Ежегодно здесь получают помощь около 4200 детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха и задержкой развития. Благодаря инновационным методам и современному оборудованию, реабилитационный центр соответствует лучшим международным стандартам.

Столица Казахстана не останавливается на достигнутом. 200 сотрудников туристических достопримечательностей прошли обучение стандартам инклюзивного обслуживания, и новые проекты рождаются в тесном сотрудничестве с людьми с инвалидностью. Астана доказывает, что доступность — это не привилегия, а естественное право на полноценную жизнь в городе для каждого человека.

В Европейском союзе проживает около 80 миллионов людей с инвалидностью, из которых более 70% активно путешествуют, добавили в пресс-службе.

