Астана – лучший посредник в переговорах Еревана и Баку – американский эксперт

Казахстан продолжит играть ключевую роль в посредничестве на переговорах в долгосрочной перспективе. Такое мнение высказали американские эксперты по итогам встречи 10-11 мая т.г. в Алматы глав МИД Армении и Азербайджана в интервью собственному корреспонденту агентства Kazinform.

Старший научный сотрудник по каспийским вопросам «Caspian Policy Center» доктор Эрик Руденшольд подчеркнул символичность проведения дискуссий стран Южного Кавказа в Алматы, где была принята Алма-Атинская декларация, которая определила границы.

- Казахстан принял у себя это важное мероприятие, я думаю, что самым лучшим результатом было то, что оба министра (Армении и Азербайджана – прим. ред.) заявили о продолжении переговоров. Важно, чтобы мирный процесс оставался за закрытыми дверями, так как тема очень чувствительна и требует укрепление доверия сторон. Я рад, что они продолжат обсуждения и ищут пути для нормализации отношений, – подчеркнул Эрик Руденшольд.

Эксперт отметил, что существует много препятствий на пути этого процесса, много мнений извне. Однако, все это влияние – второстепенно, по сравнению с тем, что говорят сами правительства и их лидеры. Вместе с тем, наблюдаемые изменения замечательны и эти переговоры абсолютно важны для всего региона в целом, поскольку все заинтересованы в мире и поддерживают этот мирный процесс.

Эрик Руденшольд считает, что каждая сторона должна найти способ внести свой вклад в урегулирование конфликта, совместная работа двух стран становится очень важной и решающей. Руководство стран и их граждане должны смотреть вперед и видеть лучшее будущее для своих государств, сообща вернуться к тому образу жизни, которое было десятилетие назад, до этого конфликта.

Эксперт отметил, что достижение мира между Арменией и Азербайджаном откроет широкие экономические возможности для сторон, так как обе страны являются стержнем транспортного коридора «Восток-Запад» и способны удвоить его торговую пропускную способность.

- Все страны региона считают, что Казахстан серьезно настроен на поиск не только мирного решения, но и предоставления, я не знаю, «секретного соуса», который помогает решить некоторые проблемы, то, что способно объединить страны. Казахстан - действительно замечательная страна, которая стремится к поиску новых возможностей и способов для решения проблем, отличные от войн и конфликтов, и я думаю, что эти страны, очевидно, ценят это, – резюмировал Эрик Руденшольд.

На фото: Камран Бухари/Рустем Кожыбаев/Kazinform

Старший директор Отдела евразийской безопасности и процветания «The New Lines Institute» Камран Бухари отметил, что встреча в Алматы представителей Армении и Азербайджана является хорошим медленным началом более длительного процесса.

Эксперт считает, что в настоящее время между конфликтующими сторонами имеется недоверие друг к другу и опасения по вопросу новых территориальных притязаний. Но, по его мнению, нет никаких оснований для новых конфликтов между кавказскими странами, потому что ни одна страна не хочет ввязываться в рискованную проблему. Однако, странам нужны гарантии. При этом Камран Бухари считает, что необходимо связать мирный процесс с экономическим процветанием сторон. В частности, Армения и Азербайджан должны достичь мирного урегулирования, так как без них невозможен динамичный транспортный Средний коридор, связывающий через Южный Кавказ регион Центральной Азии с Европой.

Сейчас необходимо укрепить доверие между Арменией и Азербайджаном, и региональные игроки будут гораздо более эффективны. Эксперт выразил надежду, что Астана продолжит играть ключевую роль в посредничестве на переговорах в долгосрочной перспективе.

- Азербайджану и Армении нужен посредник, организатор, третья сторона, которому обе стороны могут доверять, и это – Астана, – подчеркнул Камран Бухари.

Он добавил, что Казахстан является нейтральной страной, находящейся по другую сторону Каспия, и напомнил о хорошем послужном списке Астаны в содействии проведению переговоров по Сирии и активном посредничестве по иранской ядерной сделке.

По мнению эксперта, Казахстан становится региональной державой с крупной экономикой и стабильным правительством, которая имеет большое влияние в мире, что будет способствовать достижению мира на Южном Кавказе.