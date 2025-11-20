Astana IT University стал первым казахстанским вузом в глобальной сети MIT

Astana IT University (AITU) официально присоединился к международной программе GLEEN (Global Learning & Entrepreneurship Network) Массачусетского технологического института (MIT) — одного из сильнейших технологических университетов мира.

AITU стал первым казахстанским вузом, вошедшим в эту глобальную сеть — шаг, который отражает обозначенный Президентом страны курс на развитие ИИ и инноваций.

GLEEN MIT развивается как международное сообщество университетов Северной Америки, Европы, Африки и Латинской Америки, и включение AITU в этот контур означает признание потенциала университета на глобальном уровне, говорится в сообщении.

Особенность сотрудничества заключается в том, что AITU получает не отдельные курсы, а интегрированную операционную систему трансформации, которая меняет сам подход к обучению инновациям и предпринимательству. Методологии MIT Disciplined Entrepreneurship (24 шага) и 15 Startup Tactics станут фундаментом обновленного модуля по инновациям и предпринимательству для бакалавриата, магистратуры и университетских акселераторов.

Программа внедряется сразу по двум ключевым направлениям: усиление кадрового потенциала и вовлечение студентов в практическое освоение международных стандартов. Программа Train-the-Trainer предусматривает интенсивное практическое погружение в методологии MIT, позволяющее преподавателям AITU внедрять лучшие мировые практики непосредственно в учебные программы.

Первый поток сотрудников AITU отправится на обучение в MIT уже в январе 2026 года. В течение года преподаватели будут участвовать в регулярных онлайн-сессиях GLEEN, а летом в MIT пройдет стратегический воркшоп GLEEN Strategy & Challenge-Solving, где совместно с международными наставниками будет разработана дорожная карта развития стартап-экосистемы AITU.

Студенты AITU ежегодно получат возможность участвовать в интенсивной программе StartMIT, а также в полном объеме доступ к цифровым инструментам MIT Orbit и Jetpack AI, с помощью которых смогут разрабатывать гипотезы, предложения и бизнес-модели по мировым стандартам. Таким образом, предпринимательские навыки становятся массовой компетенцией, доступной каждому студенту университета.

— Присоединение к GLEENMIT — это шаг национального масштаба. AITU становится частью глобального образовательного движения, которое формирует будущее инноваций. Для наших студентов и преподавателей это возможность работать по методологиям MIT, создавать стартапы мирового уровня и вносить вклад в развитие экономики знаний Казахстана, — сказал ректор Astana IT University Альтаир Ахметов.

Ранее мы писали о том, что пять отечественных университетов вошли в список лучших учебных заведений мира, подготовленный изданием Times Higher Education.