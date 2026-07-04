Астана — мегаполис с собственным стилем и амбициями: губернатор Токио Юрико Коикэ

В мае этого года Юрико Коикэ посетила Казахстан с официальным визитом. За значительный вклад в дело укрепления дружеских связей между Казахстаном и Японией Президент Касым-Жомарт Токаев наградил губернатора Токио орденом «Достық» I степени.

В своем плотном графике Юрико Коикэ нашла время для эксклюзивного интервью агентству Kazinform. Губернатор Токио называет нашу столицу современным мегаполисом и подчеркивает его растущую роль как евразийского делового и туристического хаба.

Фото: Akorda

— Госпожа Коикэ, Вы посетили Казахстан с официальным визитом в мае этого года, какие результаты Вы считаете его успехом?

— Во время пребывания в Астане у меня состоялась встреча с Президентом Казахстана. Я впечатлена беседой с Касым-Жомартом Токаевым и высоко оцениваю его лидерство и проводимые им институциональные реформы, направленные на рост экономики, развитие искусственного интеллекта, цифровизации и инвестиционной привлекательности страны. Под руководством Президента Токаева Казахстан укрепляет свою роль в качестве ключевого хаба Центральной Азии, соединяющего Европу и Азию.

В декабре прошлого года подписан Меморандум о взаимопонимании в области обмена опытом и сотрудничества между Астаной и Токио. В дни пребывания в Астане я посетила организации, деятельность которых связана с реализацией этого документа. В частности, проведен ряд мероприятий по продвижению стартапов малых и средних предприятий Токио, работающих в сфере «зеленой» трансформации (GX). С интересом ознакомилась с казахстанскими проектами в самых разных областях, включая искусственный интеллект, предупреждение стихийных бедствий, развитие образования.

Уверена, что все это будет способствовать углублению сотрудничества в решении общих задач, что повысит международную конкурентоспособность наших столиц, принесет пользу и Астане, и Токио.

Фото: Карлыбай Бакдаулет

— Токио называют одним из самых технологически развитых и комфортных мегаполисов мира. Какой опыт Японии может быть полезен Астане, и какие подходы Казахстана к развитию городов могли бы заинтересовать Токио?

— Сильные стороны Токио — безопасность, защищенность и устойчивость. Эти качества опираются на передовые технологии.

Например, для защиты от наводнений в городе используются подземные регулирующие резервуары, системы прогнозирования уровня воды на основе искусственного интеллекта и оперативная оценка ущерба с помощью беспилотников. Для снижения последствий землетрясений проводится сейсмоусиление зданий, что делает их более устойчивыми к подземным толчкам. Для Казахстана, который, как и Токио, сталкивался с наводнениями и землетрясениями, этот опыт и накопленные знания могут быть весьма полезны.

В свою очередь, Казахстан активно развивает искусственный интеллект, технологии «умного города», уникальные цифровые инициативы. Все это обеспечивает возможности для развития Астаны как мегаполиса с собственным стилем и амбициями. Меня восхищают темпы развития Астаны. Удивляет, как быстро меняется город — у него своя особенная энергетика, ритм и устремленность в будущее.

Фото: Карлыбай Бакдаулет

Токио также стремится реализовать концепцию «Умный город Токио», в рамках которой цифровые технологии должны обеспечить высокое качество жизни для всех жителей. Поэтому достижения Казахстана в сфере цифровизации также представляют большой интерес и могут стать ценным источником опыта для Токио.

Астана и Токио — столицы своих государств и локомотивы национального развития. Обмениваясь опытом и лучшими практиками, мы сможем совместно работать над созданием устойчивых современных городов. Вместе мы сможем решить все сложные задачи и вызовы, которые стоят перед человечеством, и тем самым вместе прийти к процветанию.

— Каким Вы видите дальнейшее сотрудничество в сфере образования?

— Во время посещения Назарбаев Интеллектуальной школы я ознакомилась с образовательными инициативами и учебной средой, включая программу обучения, основанную на стандартах International Baccalaureate, а также с преподаванием математики и естественных наук. Пообщавшись с учениками, я почувствовала их высокую мотивацию и стремление к знаниям.

Токио также уделяет большое внимание цифровому образованию и подготовке специалистов, способных успешно работать в глобальном мире, взаимодействуя с представителями разных стран и уважая культурное многообразие. Одним из примеров такой работы является наша программа поддержки обучения за рубежом.

Фото: Карлыбай Бакдаулет

Стратегический подход школы к интернационализации образования и подготовке высококвалифицированных специалистов стал для нас ценным примером в вопросах развития глобальных компетенций и расширения международного образовательного сотрудничества в Токио.

Мы приветствуем образовательные обмены, совместные инициативы, которые будут способствовать реализации инноваций в сфере образования и укреплению дружбы между нашими странами.

— Главы государств Казахстана и Японии обозначили направление на углубление сотрудничества в сфере цифровизации. Какую роль могут сыграть столицы в развитии стратегического партнерства между нашими странами?

— Символично, что мой визит в Астану проходил в преддверии 10‑летия установления расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Японией, открывая новые горизонты для взаимодействия двух столиц.

Как я уже отмечала, в декабре 2025 года правительство Токио и акимат Астаны подписали Меморандум о взаимопонимании в области обмена опытом и сотрудничества. Одним из ключевых направлений этого сотрудничества являются цифровые технологии.

Фото: Карлыбай Бакдаулет

У меня была возможность посетить международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, где мне рассказали о его деятельности и роли в развитии цифровой экосистемы.

Мы обменялись мнениями о том, как использовать искусственный интеллект и цифровые технологии для решения городских проблем, а также обсудили подготовку кадров в этой сфере. По итогам встречи мы подтвердили намерение поддерживать тесное сотрудничество в рамках подписанного меморандума.

XXI век называют «веком городов». Астана и Токио как столицы своих государств играют ключевую роль в развитии своих стран. Укрепляя партнерские связи и обмениваясь опытом, мы можем совместно находить решения общих вызовов. Мы рассчитываем, что сотрудничество между двумя городами будет способствовать последовательному развитию цифрового взаимодействия между Казахстаном и Японией.

— Вы возглавляете администрацию одного из крупнейший мегаполисов мира уже несколько сроков подряд. Как изменилось Ваше видение управления городом за это время, и какие уроки Вы считаете самыми важными?

— В этом году исполняется десять лет с момента моего вступления в должность губернатора Токио. В этой работе я неизменно руководствуюсь двумя принципами — служение высокой цели и умение сопереживать людям. Каким бы большим ни был город, его основой всегда остаются люди.

Фото: Kazinform

Именно 14 миллионов жителей Токио обеспечивают развитие экономики, промышленности, инфраструктуры, транспорта, культуры и всех других сфер жизни города.

Ни одна государственная политика не может быть успешной без поддержки и понимания со стороны общества. С момента избрания губернатором я последовательно реализую меры по поддержке создания семей и воспитания детей. Эти инициативы нашли широкий отклик у жителей Токио. В прошлом году число рождений в столице Японии увеличилось на 1% по сравнению с предыдущим годом. Это особенно значимо, поскольку стало первым ростом этого показателя за последнее десятилетие. Я считаю, что такого результата удалось добиться благодаря поддержке и доверию жителей Токио.

Наша главная задача, как для Астаны, так и для Токио, реализовывать инициативы, направленные на построение общества, в котором каждый сможет жить спокойно, чувствовать себя защищенным и раскрывать свой потенциал.