Астана — Брюссель: «стратегическая дружба» и синергия интересов

Визит Президента Касым‑Жомарта Токаева в Брюссель стал важным маркером новой геоэкономической реальности, в которой Казахстан закрепил свой стратегический статус в европейской политике и экономике. Глава государства выступил не только как лидер Казахстана, но как один из архитекторов нового формата диалога ЕС с Центральной Азией. Подробности — в материале аналитического обозревателя Kazinform.

Время менять подходы

Предыдущий визит Касым‑Жомарта Токаева в Брюссель в 2021 году пришелся на пандемийный период, когда требовалась срочная перестройка привычных цепочек поставок и преодоление кризиса. Тогда казалось, что мир переживает один из самых сложных этапов новейшей геополитики. Однако сегодняшние реалии показали: адаптационный период больше не имеет временных рамок. Приспосабливаться к турбулентности придется постоянно, и именно здесь Казахстан обладает весомым преимуществом. Ведь наша страна выступает не только гарантом энергетической безопасности Европы, но и своеобразным экспортером еще одного стратегического ресурса — стабильности, как внутренней, так и внешнеполитической.

Личная дипломатия Касым-Жомарта Токаева стала ключевым фактором брюссельских договоренностей: Совместное заявление с руководством ЕС фактически зафиксировало переход к более прагматичному формату — от политических деклараций — к инвестиционным и инфраструктурным обязательствам.

Переговоры Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Европейского совета Антониу Коштой и Председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен подчеркнули: Астана работает напрямую с «политическим ядром» Европы в непростых условиях сегодняшнего дня.

Атмосферу доверия усилил факт неформальной встречи Президента с Антониу Коштой накануне официальных переговоров. В дипломатии выход за рамки строгого протокола всегда является маркером особого отношения. А подписанные Соглашения на сумму 12 млрд долларов придали этим доверительным намерениям прагматичное измерение, превратив символику в конкретные шаги сотрудничества. Одним словом, Казахстан убедительно демонстрирует, что способен предложить Европе не только энергетические ресурсы, но и уверенность в завтрашнем дне.

В ходе переговоров с лидерами ЕС Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен Глава государства подчеркнул, что отношения между Казахстаном и Европейским Союзом достигли наивысшей точки за всю историю двустороннего сотрудничества.

— Наши отношения, основанные на взаимном доверии и уважении, обрели истинно стратегический характер. Я приехал в Брюссель с четкой целью — углубить наше многогранное сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимный интерес, — отметил Касым‑Жомарт Токаев.

Фото: Kazinform

В своей статье для Euronews Президент обозначил ключевые цели Казахстана для формирования следующего этапа стратегического партнерства. «Опираясь на первое десятилетие нашего сотрудничества, не настало ли время развить наши экономические отношения от традиционной модели „сырьевые ресурсы в обмен на инвестиции“ к партнерству, которое создает ценность на каждом этапе — через углубленную переработку, передачу технологий, исследовательское сотрудничество и совместные предприятия?» — поставил вопрос Касым-Жомарт Токаев.

Итоги визита в Бельгию убедительно показали: время для такого перехода действительно настало. Как отметил депутат Мажилиса Константин Авершин, сегодня многие по-прежнему смотрят на Казахстан через призму сырья, транзита и географии. Но наша страна последовательно укрепляет свою роль ответственного и предсказуемого партнера на международной арене.

— Есть политики, которые реагируют на события. Есть государственные деятели, которые пытаются заглянуть за горизонт. Статья Президента Касым-Жомарта Токаева в Euronews именно об этом. В эпоху, когда рушатся привычные альянсы, множатся конфликты, а экономика все чаще становится продолжением политики, доверие превращается в один из самых дефицитных ресурсов XXI века, — отметил мажилисмен.

Словом, брюссельский визит укрепил репутацию Президента Токаева как одного из ключевых посредников между Западом и Евразийским пространством от энергетики — до логистики. Ведь для Главы государства Брюссель — не протокольный визит, а площадка, где он конвертирует многовекторную дипломатию Казахстана в понятные для европейского бизнеса и институтов инвестиционный и логистические решения.

Почему это имеет особое значение именно сейчас?

Потому что Европа переживает этап переосмысления своей внешнеполитической архитектуры. Как отмечает эксперт Центра исследования мировой экономики Института экономических исследований Аруна Токмагамбетова, речь идет о переоценке партнеров, перестройке цепочек поставок и ужесточении регуляторных требований. В условиях глобальных потрясений энергетическое измерение сотрудничества приобретает все более стратегический вес. Те, кто имеют прямой доступ к эпицентру этих процессов, получают возможность влиять на них уже на стадии формирования решений.

— Главными ожидаемыми результатами визита можно назвать синхронизацию повестки с новым руководством Евросовета по их приглашению, установление личного рабочего контакта на высшем уровне, получение инвестиционных гарантий для закрепления бельгийских компаний в несырьевом секторе РК, где Бельгия стабильно инвестирует около миллиарда долларов в год, а также институциональную поддержку транзитных соглашений и оформление логистических коридоров в условиях санкционных ограничений, — считает старший преподаватель кафедры политологии и социологии КарНИУ имени академика Букетова Олжас Темиркулов.

Казахстан и Европейский союз способны опираться на этот фундамент, превращая его в якорь региональной политики. При этом Казахстан демонстрирует, что его внешняя политика органично связана с внутренними реформами. Модернизация политической системы, укрепление роли Парламента, повышение подотчётности государства и развитие человеческого капитала создают прочную институциональную основу. Это означает, что страна предлагает не только ресурсы и транзитные маршруты, но и подтверждает свою способность быть предсказуемым партнёром, чьи обязательства подкреплены внутренней стабильностью.

Фото: Akorda

В результате переговоров, которые вел Президент Токаев с Антонио Коштой и Урсулой фон дер Ляйен стороны не только подтвердили ведущую роль ЕС как ключевого инвестора в Казахстане, но и договорились о расширении сотрудничества в стратегических секторах — от критически важного сырья до цифровых технологий.

— Для Астаны это прагматичный инструмент влияния и стратегическое «окно» в европейскую политическую и экономическую систему. В Брюсселе находятся Европейская комиссия и Европейский совет — именно там принимаются решения, которые затем становятся законами для всех 27 стран ЕС. Здесь расположены основные институты ЕС, около 38 международных организаций и работают более 30 тысяч сотрудников европейских структур». Прямой диалог с Бельгией дает Казахстану возможность защищать свои интересы еще на этапе формирования европейской политики, а не подстраиваться под нее постфактум, — говорит Аруна Токмагамбетова.

Это значит, что выстраивая прямой диалог с Бельгией, Казахстан получает возможность напрямую продвигать свои экономические интересы на общеевропейском уровне.

Под казахским шаныраком

В преддверии официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Бельгию на территории казахстанской дипломатической миссии в Брюсселе развернули традиционную юрту. Под шаныраком в самом сердце европейской политики посол Казахстана при ЕС Роман Василенко и глава Представительства ЕС в РК Алешка Симкич записали совместный подкаст, посвященный текущему состоянию и перспективам двустороннего партнерства. В нем опытный дипломат Симкич назвала отношения между нашими странами «стратегической дружбой». А дружба, как известно, возможна только между равными партнерами.

Эта формула стала символом нового этапа сотрудничества, который выходит за рамки традиционных дипломатических определений. Именно на таком фундаменте брюссельская площадка позволила легитимизировать Транскаспийский маршрут на высшем европейском уровне. Ведь Президент Казахстана предлагает рассматривать Средний коридор как полноценную эко-систему, а не просто транзитный маршрут.

Фото: Akorda

Для Бельгии, чьи порты Антверпен‑Брюгге являются воротами Западной Европы, стабильность потоков из Азии критически важна. И Казахстан закрепляет за собой статус ключевого сухопутного оператора, а сотрудничество с бельгийскими компаниями в модернизации портов Курык и Актау открывает новые перспективы.

— В Брюсселе признают безусловное лидерство Казахстана в трансконтинентальной логистике, а европейский бизнес готов форсировать инвестиции. Среди ключевых проектов — заход дочерней структуры КТЖ в румынский порт Мидия для создания собственного опорного пункта на Черном море, соглашение с A.P. Moller — Maersk о привлечении новых контейнерных потоков, а также меморандум о цифровизации логистических процессов. Особое внимание уделено интеграции Среднего коридора с глобальной инициативой ЕС «Global Gateway». В общем, если сравнивать итоги предыдущего визита Касым-Жомарта Токаева в Брюссель, можно говорить о глубоких сдвигах в наших отношениях. В пандемийном 2021 году повестка была вынужденной и адаптационной. Сегодня речь идет о долгосрочном планировании, — говорит Аруна Токмагамбетова.

Незаменимый партнер

Экономическая составляющая визита демонстрирует переход от традиционной модели «сырье в обмен на инвестиции» к более сложной инфраструктуре сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев сегодня выступает архитектором связки ЕС — Центральная Азия, от которой во многом зависит устойчивость транспортных и энергетических цепочек от Каспия до Китая.

— В сфере энергетики Европа активно пересматривает подходы к атомной энергетике, признавая ее важным элементом декарбонизации, а Бельгия ведет сложную внутреннюю дискуссию о будущем своих АЭС. Казахстан как крупнейший в мире производитель природного урана гарантирует ЕС надежность поставок, но важным нюансом 2026 года является то, что Астана больше не ограничивается ролью экспортера сырья: в повестке дня стоят вопросы сотрудничества в сфере ядерной безопасности, совместные научные исследования и технологическая цепочка переработки, — говорит Олжас Темиркулов.

Казахстан закрепляет за собой статус ключевого поставщика урана, но нынешняя повестка выходит за рамки сырьевого экспорта. Обсуждались вопросы ядерной безопасности, совместных исследований и технологической переработки, что отражает новый уровень взаимодействия.

Особое внимание уделяется сегодня критически важным сырьевым материалам — литий, кобальт, титан — которые необходимы для европейского «зелёного перехода». В фокусе также фармацевтика и биотехнологии, где речь идёт о трансфере технологий и локализации производств. Переход от экспорта исключительно минерального сырья к аграрной продукции, в частности казахстанского льна, имеет глубокое структурное значение: он позволяет выходить на высокомаржинальный рынок ЕС, снижает риски сырьевой зависимости и стимулирует развитие малого и среднего бизнеса в регионах страны.

Фото: Akorda

Наконец, гуманитарное измерение визита — культурные проекты, экспертные и молодёжные площадки, такие как Shanyraq Dialogues, — создают горизонтальные связи между обществами и академическими кругами, снижая политические риски и делая партнёрство долгосрочным.

Брюссельский визит Главы государства стал логичным продолжением стратегии на укрепление роли Казахстана как ключевого партнера Европы в транспорте, энергетике и высоких технологиях. Это точка, где курс Президента на технологическое и логистическое партнерство с ЕС получил конкретное наполнение — от инвестиционных пакетов до договоренностей по Транскаспийскому международному транспортному коридору.

О чем еще Глава государства говорил с лидерами Европейского союза, хроника официального визита в Бельгию и полный перечень подписанных договоров — здесь.