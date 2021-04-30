Ассамблея народа Казахстана: шаг навстречу будущему

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году наша страна отмечает тридцатилетие Независимости. Без преувеличения можно сказать, что прошедшие три десятилетия являются самым ответственным периодом в истории нашего народа. За три десятилетия мы сумели построить экономику нового типа, осуществить политическую модернизацию и укрепить социальные институты. Но, что представляется особенно важным, мы сумели обрести уникальный опыт в сфере обеспечения национального единства. Подробно о роли Ассамблеи народа Казахстана рассказала директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Зарема Шаукенова.

«Сегодня казахстанская модель межэтнического мира и согласия признается мировым сообществом как одна из самых эффективных в мире. Этот факт был еще раз подтвержден такими авторитетными международными структурами как ЮНЕСКО и ОБСЕ в их обращениях к XXIX сессии АНК, - отметила З. Шаукенова. - Безусловно, мир и согласие являются результатом усилий всех граждан нашей полиэтничной страны, но в первую очередь – это заслуга Первого Президента РК Нурсултана Абишевича Назарбаева. Настоящий масштаб значимости принятых Елбасы на заре Независимости решений невозможно оценить без учета социально-психологических и этнополитических факторов, характерных для 90-х годов прошлого столетия. На фоне распада советской идеологии, растущего этнонационализма и обозначившегося стремления к этнократизму, полиэтнический состав общества представлялся скорее, как угроза стабильности молодых государств. В этот сложный период Елбасы предложил принципиально новый взгляд на ситуацию – полиэтнический состав казахстанского общества не угроза, а огромное богатство и преимущество. Тогда же, в 1992 году возникла идея создания Ассамблеи народа Казахстана. Свое практическое воплощение эта идея получила 1 марта 1995 года, когда вышел Указ Президента об образовании Ассамблеи народа Казахстана со статусом консультативно-совещательного органа при Главе государства».

Сегодня Ассамблея представляет собой многомерный и эффективный институт, обеспечивающий продвижение к по-настоящему инклюзивному обществу. Обществу, в котором все граждане активно вовлечены в процессы ее политического и социально-экономического развития.

«История показывает, что далеко не каждый социально ориентированный институт может «похвастаться» своей актуальностью и востребованностью по прошествии более чем четверти века с момента создания, - отмечает эксперт. - Это естественно, меняется мир, изменяются условия и запросы общества. В чем же секрет АНК? Очевидно в ее способности развиваться вместе с обществом, в стремлении быть действительно полезным инструментом общественного развития».

Появившись в качестве консультативно-совещательного органа, за 26 лет своего существования Ассамблея получила конституционный статус и право на парламентское представительство.

«Современные задачи и направления деятельности АНК выходят далеко за изначально обозначенные рамки. Сегодня Ассамблея – это не только консультативный орган и этнокультурные объединения. АНК – это, и широкая сеть Домов дружбы, и советы Общественного согласия, и Научно-экспертные советы, и Советы матерей, и молодежные организации, и Советы медиации, и многое другое. Задачи, которые Ассамблея ставит перед собой фокусируются на создании благоприятных условий не только для поддержания межэтнического мира и согласия, но и для укрепления общенациональной идентичности и решения социальных вопросов в широком смысле. Достаточно вспомнить какой вклад Ассамблея внесла в преодоление социального кризиса в период пандемии. Волонтеры АНК, оказывали помощь казахстанцам, находящимся в затруднительной ситуации, продвигали благотворительные акции «Біз біргеміз!» и «#бізүйдеміз», обеспечивали в информационном пространстве условия для качественного досуга в период карантина и многое другое», - сказала З. Шаукенова.

«Идейным вдохновителем Ассамблеи народа Казахстана всегда являлся ее Председатель – Нурсултан Абишевич Назарбаев. Благодаря его усилиям АНК всегда шла в ногу со временем, соответствуя запросам общества. Во время состоявшейся 28 апреля XXIX сессии АНК Елбасы вновь подтвердил свой статус дальновидного и прагматичного политика, заявив о своем отказе от права пожизненного председательствования и передаче полномочий Председателя АНК действующему Президенту РК Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Елбасы отметил, что это «решение будет служить интересам деятельности Ассамблеи и поможет нашему Президенту выстраивать в унисон всю текущую работу и планы на будущее наших граждан, нашего общества и нашего государства», - заключила эксперт.