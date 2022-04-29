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    14:03, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Ассамблее следует выработать прозрачные процедуры отбора кандидатов в депутаты – Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана, Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что необходимо усилить роль Ассамблеи в реализации политических реформ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На новом этапе Ассамблее необходимо сфокусироваться, на мой взгляд, на трех основных приоритетах. Первое - усиление роли Ассамблеи в реализации политических реформ», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства добавил, что упразднение квоты Ассамблеи в Мажилисе снимает целый ряд существующих вопросов, касающихся соблюдения демократических избирательных стандартов.

    «Сенаторы от Ассамблеи будут представлять всю совокупность интересов этнических групп Казахстана на основе общенациональной интеграции и этнокультурного многообразия. Другими словами Ассамблея от этой реформы ничего не потеряла, а, напротив, мне кажется, приобрела», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Такая модель, как отметил Президент, адекватно отражает международную практику и специфику парламентской системы Казахстана.

    «С учетом новых функций и роли Сената значение депутатских мандатов Ассамблеи будет только возрастать. Поэтому депутаты, рекомендуемые Ассамблеей, должны олицетворять собой сильную парламентскую культуру и реальный авторитет народных избранников. В этой связи Ассамблее следует выработать эффективные и прозрачные процедуры отбора кандидатов в депутаты Сената. Все эти вопросы должны найти отражение в обновленном законе об Ассамблее народа Казахстана. Важно также не растерять наработанный депутатской группой Ассамблеи опыт по организации внутри парламентского, межфракционного взаимодействия по вопросам укрепления общенационального единства», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее сообщалось, что сегодня в Нур-Султане началась сессия АНК под председательством Касым-Жомарта Токаева. Повестка сессии - «Единство народа – основа обновленного Казахстана».

    Теги:
    АНК Президент Казахстана Ассамблея народа Казахстана Президент
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