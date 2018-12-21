Аскар Мамин провел в Туркестане совещание по строительству первоочередных объектов

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 21 декабря 2018 года в рамках рабочей поездки в Туркестанскую область первый заместитель Премьер-министра РК Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития Туркестана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

«Глава государства Н. А. Назарбаев уделяет особое внимание развитию Туркестана, как культурно-духовного центра тюркского мира, и своевременному выполнению поручений, данных им на совещании по застройке первоочередных объектов Туркестана 12 декабря 2018 года»,- подчеркнул А. Мамин.

Первый вице-премьер РК отметил, что выполнены организационные и финансовые мероприятия по созданию «Туркестангенплана», начата разработка Генерального плана города, утверждены отраслевые схемы инженерной инфраструктуры, проведен международный конкурс на эскизные проекты духовно- культурного и административно-делового центра Туркестана, в котором приняли участие архитекторы из 32 стран мира. Всего для участия в конкурсе поступило более 300 эскизных решений. В рамках Концепции Генерального плана развития Туркестана определены три первоочередные зоны застройки: исторический центр, духовно-культурный центр, административно-деловой центр.

«Необходимо принять оперативные меры по организации реставрационных работ 18 объектов исторического центра и строительству 17 первоочередных объектов духовно-культурного и административно-делового центра», - сказал первый вице-премьер РК.

О ходе работ по строительству объектов жилья и социальной инфраструктуры, а также планах по развитию проектов инженерной инфраструктуры доложил аким Туркестанской области Ж. Туймебаев.

Согласно Дорожной карте по реализации первоочередных мероприятий, сообщил аким региона, предусматривается строительство 20 проектов по обеспечению инженерной инфраструктуры Туркестана, для полной газификации города начата реализация 7 проектов, а также запланирована реализация 3 проектов по водоснабжению и водоотведению.

В настоящее время в районе административно-делового центра ведется строительство 26 жилых многоквартирных домов. К этим домам подводится инженерно-коммуникационная инфраструктура. Планируется начать закладку фундамента нового жилого массива - 88 пятиэтажных домов за счет средств частных застройщиков. Продажа квартир будет осуществляться в рамках программы «7-20-25». Начато строительство средней школы на 900 мест, в рамках государственно-частного партнерства сдан детский сад на 280 мест. За счет собственных средств застройщика начато строительство пятизвездочного отеля с завершением в 2020 году.





В ходе совещания министр культуры и спорта А. Мухамедиулы сообщил о начале реставрационно-восстановительных работ на 18 объектах исторического центра. Министр подчеркнул, что реализация проекта будет способствовать повышению туристической привлекательности Туркестана, увеличению турпотока до 5 млн человека в год.

На совещании также выступили вице-министр по инвестициям и развитию РК К. Ускенбаев, вице-министр энергетики РК М. Мирзагалиев, вице-министр здравоохранения РК А. Цой.

В рамках рабочей поездки А. Мамин ознакомился с ходом строительства нового жилого микрорайона «Отырар», а также посетил объекты государственного историко-культурного заповедника- музея «Азрет-Султан».