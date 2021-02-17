Аскар Мамин проинспектировал проекты развития Шымкента и Туркестана

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки проинспектировал ход строительства объектов транспортной, жилищной и социально-культурной инфраструктуры городов Шымкент и Туркестан, а также развитие промышленного и водно-энергетического потенциала региона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В Шымкенте главе Правительства доложили о ходе строительства нового пассажирского терминала международного аэропорта с пропускной способностью 2000 пассажиров в час, который планируется ввести в эксплуатацию в октябре текущего года.

А. Мамин проинспектировал строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Д. Кунаева и улицы Т. Рыскулова, ввод в эксплуатацию которой планируется в текущем году.

Глава Правительства посетил ТОО «Karlskrona LC AB» по производству насосных установок, трубопроводной арматуры и электрооборудования. Мощность предприятия - от 2,5 тыс. до 10 тыс. водонасосов, а также 7 тыс. тонн отливок и нестандартного оборудования.

Премьер-Министр ознакомился с ходом строительства микрорайона Шымкент Сити, где инвесторы совместно с социально-предпринимательской корпорацией «Шымкент» направят 199 млрд тг в реализацию 9 проектов в сферах жилищного строительства (532 тыс кв. м жилья) и образования (2 школы на 3800 мест).

В январе т.г. в Шымкенте объем производства промышленной продукции составил 54,4 млрд тг, увеличившись на 9,6% к соответствующему периоду 2020 года. Устойчивая динамика отмечена в обрабатывающей промышленности, которая с начала года выросла на 10,6%. Основными двигателями роста стали фармацевтика (+54,6%), производство кокса и нефтепродуктов (+12,6%), прочей неметаллической продукции (+12,2%), продуктов питания (+7,2%). Объемы строительства увеличились на 27,5% до 1,5 млрд тг, введено 32,6 тыс. кв. м жилья, что в 2,8 раза больше аналогичного показателя 2020 г. Рост объемов производства в сельском хозяйстве составил 8,8%, достигнув 2,1 млрд тг. Инвестиции в основной капитал выросли до 12,8 млрд тг, что в 2,7 раза больше показателя января 2020 года.

На 2021-2025 годы в Шымкенте сформирован пул из 123 инвестиционных проектов на сумму 1,36 трлн тг с созданием 11 500 новых рабочих мест. В текущем году планируется реализовать 61 проект на 129,2 млрд тг с открытием 2300 рабочих мест.

Премьер-Министр проинспектировал ход работ по ликвидации дефицита поливной воды и повышению эффективности орошаемых земель Туркестанской области — проектами по капитальному ремонту Туркестанского магистрального канала и строительству машинного канала для его заполнения от реки Сырдарья, возведения водохранилища «Кенсай-Коскорган-2», реконструкции озерной системы Жетиколь.

Реализация данных проектов позволит увеличить ежегодный объем водопользования на 195,4 млн куб.м и повысить объем производимой АПК продукции на 14 млрд тг.

В Туркестане глава Правительства ознакомился с благоустройством территории аэропорта, строительством жилищной инфраструктуры и развитием делового центра города, а также реализацией инвестиционных проектов — многофункционального туристического комплекса «Караван-сарай», областной научно-универсальной библиотеки, парка Первого Президента, центра «Ұлы дала Елі» и линейного парка по проспекту Б. Саттарханова.