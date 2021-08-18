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Аскар Мамин поручил Минсельхозу держать ситуацию по обеспечению кормами на особом контроле

18 Августа 2021 10:27
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Аскар Мамин поручил Минсельхозу держать ситуацию по обеспечению кормами на особом контроле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благодаря принятым мерам ситуация по обеспечению кормами в целом стабилизировалась. Об этом на заседании Правительства рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В этом году выдался экстремально засушливый летний период, в результате пострадал ряд регионов на юге и западе страны. Для ликвидации последствий засухи были приняты оперативные меры. Вопросами обеспечения кормами пострадавших регионов занимается Республиканский оперативный штаб по координации деятельности местных и центральных исполнительных органов. Из резерва Правительства на приобретение кормов в Мангистауской и Кызылординской областям выделено 3,6 млрд тенге, отпущено дополнительно 43,1 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива на заготовку кормов», - сказал Премьер-Министр на заседании Правительства.

По его словам, также были переброшены объемы кормов с северных регионов. Волонтеры подключились к вопросу обеспечения западных регионов кормами.

«Введен временный запрет на вывоз из республики грубых кормов и квотирование экспорта зернофуража. Благодаря принятым мерам ситуация по обеспечению кормами в целом стабилизировалась. Министерству сельского хозяйства и акиматам необходимо продолжать работу в данном направлении и держать ситуацию на особом контроле», - поручил Аскар Мамин.


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#Правительство РК   #Минсельхоз   #Сельское хозяйство   #Аскар Мамин  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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