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    12:06, 20 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Асия Аканова возглавила управление общественного здравоохранения Алматы

    Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева исполняющей обязанности руководителя управления общественного здравоохранения города назначена Асия Аканова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Асия Аканова
    Фото: акимат Алматы

    Асия Аканова родилась и выросла в семье врачей. Являясь выпускником программы «Болашак», окончила University College London (2013), а также Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова (2015), докторантуру по специальности «общая медицина» (2016). Также окончила обучение в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности местное и государственное управление (2024). Имеет степень магистра делового администрирования.

    Трудовую деятельность начала в 2011 году, работая лаборантом и методистом, доцентом кафедры семейной медицины КазНМУ, а позже заведующей кафедрой. С 2018 по 2020 гг. занималась открытием и руководством Центра активного долголетия в Алматы.

    С 2022 года по настоящее время  является депутатом маслихата города Алматы VIII созыва. Вместе с тем, продолжает научно-педагогическую деятельность в качестве доцента кафедры семейной медицины КазНУ имени аль-Фараби.

    Ранее руководителем управления общественного здравоохранения Алматы был Иран Шаметеков, который проработал на этой должности два года.

    Теги:
    Кадровые назначения Здравоохранение Регионы Назначения Акимат Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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