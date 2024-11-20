Асия Аканова возглавила управление общественного здравоохранения Алматы

Асия Аканова родилась и выросла в семье врачей. Являясь выпускником программы «Болашак», окончила University College London (2013), а также Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова (2015), докторантуру по специальности «общая медицина» (2016). Также окончила обучение в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности местное и государственное управление (2024). Имеет степень магистра делового администрирования.

Трудовую деятельность начала в 2011 году, работая лаборантом и методистом, доцентом кафедры семейной медицины КазНМУ, а позже заведующей кафедрой. С 2018 по 2020 гг. занималась открытием и руководством Центра активного долголетия в Алматы.

С 2022 года по настоящее время является депутатом маслихата города Алматы VIII созыва. Вместе с тем, продолжает научно-педагогическую деятельность в качестве доцента кафедры семейной медицины КазНУ имени аль-Фараби.

Ранее руководителем управления общественного здравоохранения Алматы был Иран Шаметеков, который проработал на этой должности два года.