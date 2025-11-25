РУ
телерадиокомплекс президента РК
    20:13, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Асхат Шахаров: Актюбинская область станет регионом, экспортирующим казахских породистых лошадей

    Аким Актюбинской области Асхат Шахаров в эфире программы «Уәде» на телеканале Jibek Joly рассказал, как в регионе продвигается работа по созданию полноценного института коневодства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Асхат Шахаров
    Фото: Дияр Бексултанов

    — Мы определили основную площадку и открыли специальное учреждение. На базе опытной станции, унаследованной ещё со времён советского периода, мы создали и организовали институт. Первые специалисты уже приглашены. Сейчас профессора, глубоко разбирающиеся в коневодстве, получили в этом институте постоянную работу. Теперь необходимо решить вопрос строительства собственной базы. Совместно с Правительством мы выбрали место, где она будет расположена. Мы приступили к строительно-монтажным работам и планируем полностью завершить их в следующем году, — отметил он.

    Асхат Шахаров подчеркнул, что на учёных, специально приглашённых в регион, возлагаются серьёзные ожидания.

    — Наша главная цель — вывести больше породистых лошадей и экспортировать их как наш собственный бренд. Если приглашённые профессора выполнят свою работу на должном уровне, у нас появится возможность представить нашу чистокровную породу на мировом рынке, — сказал аким.

    Ранее мы сообщали о том, что в Актобе был создан Казахский институт коневодства, однако место для строительства его здания до недавнего времени ещё не было определено.

    Наука Ученые Регионы Казахстана Уәде Асхат Шахаров Актобе JIBEK JOLY коневодство Конезавод Актюбинская область
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
