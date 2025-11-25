Асхат Шахаров: Актюбинская область станет регионом, экспортирующим казахских породистых лошадей

— Мы определили основную площадку и открыли специальное учреждение. На базе опытной станции, унаследованной ещё со времён советского периода, мы создали и организовали институт. Первые специалисты уже приглашены. Сейчас профессора, глубоко разбирающиеся в коневодстве, получили в этом институте постоянную работу. Теперь необходимо решить вопрос строительства собственной базы. Совместно с Правительством мы выбрали место, где она будет расположена. Мы приступили к строительно-монтажным работам и планируем полностью завершить их в следующем году, — отметил он.

Асхат Шахаров подчеркнул, что на учёных, специально приглашённых в регион, возлагаются серьёзные ожидания.

— Наша главная цель — вывести больше породистых лошадей и экспортировать их как наш собственный бренд. Если приглашённые профессора выполнят свою работу на должном уровне, у нас появится возможность представить нашу чистокровную породу на мировом рынке, — сказал аким.

Ранее мы сообщали о том, что в Актобе был создан Казахский институт коневодства, однако место для строительства его здания до недавнего времени ещё не было определено.