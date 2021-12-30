Арысский пенсионер вырастил полтонны лимонов
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Арысские крестьяне осваивают выращивание плодов лимона, характерное для тропических регионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.
Пенсионер Абылкасым Жаримбет занялся выращиванием этих фруктов. Сейчас в теплице плодоносит 26 кустов лимонного дерева.
Глава города Арыс Гульжан Курманбекова, посетив лимонарий, пожелала предпринимателю удачи и рассказала о поддержке, оказываемой через государственные программы.
Теплица, в которой растут экзотические фрукты, обогревается теплой водой, которая выходит из-под земли. Почву в теплице также удобряют натуральными витаминами.
По словам предпринимателя, в этом году планируется получить 1 тонну плодов с 26 деревьев. К настоящему времени у него накопилось 400-500 килограммов.
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