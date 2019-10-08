Арысь обретает современный облик

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - Благодаря системной и продуктивной работе город Арысь был восстановлен всего за 3 месяца, а сегодня он обретает новый облик. Такого еще не было в истории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Напомним, в результате взрывов из более чем 8 тыс. индивидуальных жилых домов пострадало 7 634, в том числе 474 были признаны негодными для жилья и отстроены заново. На сегодняшний день завершено строительство 330 домов, в оставшихся 144 ведутся работы по внутренней отделке.

Кроме того, восстанавливается и инфраструктура города Арыси. В настоящее время полностью отремонтированы канализационные системы. Также не забыли и о поврежденных улицах. На данный момент на 16 улицах проложены тротуары, ведутся работы по установке уличного освещения.

Вместе с тем отремонтировано здание железнодорожного вокзала, а перед ним разбили новый сквер. Более того, на стадии завершения строительство жилых домов в новом микрорайоне. Эти дома возводят за счет средств благотворительного фонда. В ближайшем будущем 100 семей отпразднуют новоселье.

Наряду с этим, из 68 социальных объектов (учреждения образования, здравоохранения и спорта), расположенных в городе, 64 нуждались в капитальном ремонте и 4 – в полном восстановлении. В том числе полностью восстановлены 16 общеобразовательных школ. Данные образовательные учреждения оснастили современным оборудованием, интерактивными досками, кабинетами для изучения робототехники, физики и химии, а также специальными кабинетами трудового обучения учащихся.

В целом, в восстановлении Арыси было задействовано 134 строительных компании, более 3,8 тыс. рабочих и свыше 200 единиц спецтехники.

Напомним, 24 июня произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области. В результате взрывов погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих.

Глава государства встретился с эвакуированными жителями Арыси и провел заседание оперативного штаба.

Акция поддержки «Арыс, біз біргеміз» проходит по всему Казахстану.