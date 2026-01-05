Арусултан, Хакназар, Нурана: названы самые необычные имена новорожденных в Шымкенте

По данным филиала госкорпорации «Правительство для граждан», в 2024 году в Шымкенте было зарегистрировано 7 434 брака, на свет появились 28 645 малышей. С начала 2025 года оформлено 7 335 браков и зарегистрировано 26 713 рождений.

Наряду с демографическими цифрами специалисты обратили внимание на имена, которые родители выбирали для своих детей. Среди наиболее необычных имен для мальчиков, зарегистрированных к концу прошлого года, выделяются Арусултан, Акселеу и Хакназар.

В числе редких имен среди новорожденных девочек — Сагым, Суйкімді и Нурана.

Эксперты также отмечают рост интереса к национальным и историческим именам. Так, в 2025 году в числе наиболее популярных мужских имен оказались Тауке и Керей. Такой выбор, по мнению специалистов, отражает стремление родителей подчеркнуть культурные корни и историческое наследие.

В филиале напомнили, что большинство государственных услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния сегодня доступно в онлайн-формате.

— Подать заявление на регистрацию рождения ребенка или заключение брака можно через электронные сервисы. При этом сохраняется и традиционный формат обращения в РАГС — заявление на регистрацию брака необходимо подать не позднее чем за 15 дней до выбранной даты. Торжественную церемонию проводит сотрудник РАГСа. Для удобства граждан также предусмотрена услуга выездной регистрации брака, — сообщила PR-менеджер филиала «Правительства для граждан» по городу Шымкенту Алтынай Татаева.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Казахстане в региональном разрезе среди мальчиков чаще всего выбирали имена Мухаммед и Алан, а имя Айлин стало самым популярным среди девочек.