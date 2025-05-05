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    14:44, 05 Май 2025 | GMT +5

    Артисты алматинского цирка вошли в Книгу рекордов Гиннесса

    Алматинские акробаты установили мировой рекорд в Италии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Артисты алматинского цирка вошли в Книгу рекордов Гиннесса
    Фото: акимат Алматы

    Об этом рекордсмены рассказали на брифинге в региональной службе коммуникаций Алматы.

    Артисты алматинского цирка, участники знаменитой акробатической группы «СЕРБАТ» — Батыр Жанузак и Марлен Маратов — вошли в Книгу рекордов Гиннесса. Они установили рекорд на престижном международном шоу «Lo Show Dei Record» в Милане.

    Артисты алматинского цирка вошли в Книгу рекордов Гиннесса
    Фото: акимат Алматы

    Акробаты выполнили сложный трюк в номинации «Самое быстрое время подъема и спуска по двум лестницам с человеком, стоящим в стойке на руках на голове». Их результат — 36,66 секунд.

    — Это был невероятный момент. Мы готовились к этому рекорду долго и упорно. Видеть, как весь зал аплодирует стоя — незабываемо, — рассказал Батыр Жанузак.

    Их выступления всегда отличались уникальностью, артистизмом и высочайшим техническим уровнем.

    — Мы гордимся нашими ребятами. Этот рекорд — не просто личный успех, а огромный вклад в развитие казахстанского циркового искусства. Теперь во всем мире знают, что в Казахстане есть настоящие мастера цирка, — сказал директор Казахского государственного цирка Максат Жаиков.

    По его словам, этот рекорд — еще одно подтверждение высокого уровня казахстанских артистов.

    — Для нас это не просто рекорд — это признание всей нашей команды, нашего труда и любви к цирковому искусству. Спасибо всем, кто верил в нас, — добавил Марлен Маратов.

    Группа уже давно известна на мировой сцене, они стали финалистами и победителями таких популярных шоу, как «America’s Got Talent», «Britain’s Got Talent» и «China’s Got Talent».

    Напомним, в Астане ко Дню Победы и в честь 115-летия со дня рождения прославленного героя Бауыржана Момышулы создали крупнейший портрет-фотомозаику. Проект уже заявлен на регистрацию в Всемирную Книгу рекордов Гиннесса.

    Ранее агентство Kazinform вспомнило самые выдающиеся рекорды Казахстана, вошедшие в число более чем 100 признанных достижений.

    Теги:
    Италия Рекорд Цирк Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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