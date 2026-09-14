KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Арсенал оружия и тонны конопли: в Жамбылской области ликвидировали наркоплантацию

    Скрытую в песках плантацию конопли с автономным поливом и светом обнаружили полицейские и бойцы Нацгвардии в Жамбылской области во время операции «Қарасора-2026», передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz

    Арсенал оружия и тонны конопли: в Жамбылской области ликвидировали наркоплантацию
    Кадр из видео

    Вычислить тайник помог беспилотник. Дроны засекли скрытый объект, после чего оперативники взяли подозреваемого с поличным. На месте задержали 40-летнего рецидивиста из Тараза, который выращивал коноплю для переработки и оптовой отправки в другие регионы.

    — В ходе обыска изъяты 50 двухметровых кустов конопли, 438 кг марихуаны, упаковочные материалы и специальное агрооборудование. Также внимание оперативников привлек обнаруженный пистолет Макарова с патронами и сбитыми номерами. Также изъяты ружье «Байкал» 12-го калибра, боеприпасы к нему, а также внедорожник, на котором перевозилось сырье, — сообщает МВД.

    Возбуждены уголовные дела по статьям 300 и 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан за незаконное культивирование наркотиков и хранение оружия.

    В ведомстве добавили, что подозреваемый дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания. Кроме того, проводится комплекс мероприятий для установления других лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

    Ранее почти 600 килограммов наркотиков нашли в песках Жамбылской области.

    МВД РК Борьба с наркотиками Жамбылская область Оружие
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор