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    Армянская авиакомпания запускает рейсы в Казахстан

    Министерством транспорта Республики Казахстан ведется работа по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов, передает Kazinform.

    Армянская авиакомпания «FlyOne Armenia» запускает рейсы в Казахстан
    Фото: Минтранспорта

    С 12 июня текущего года на рынок авиаперевозок Казахстана заходит новый иностранный перевозчик из Армении — «FlyOne Armenia».

    Авиакомпания начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Ереван — Алматы с частотой 2 рейса в неделю (по понедельникам и пятницам). Таким образом, общее количество рейсов между Казахстаном и Арменией увеличится с 3 до 5 рейсов в неделю.

    Открытие авиасообщения между Казахстаном и Арменией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами, отметили в ведомстве.

    Ранее сообщалось о том, что из Костаная запускают прямые рейсы в Ташкент.

    Самолет Армения Казахстан Авиация Минтранспорта РК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор