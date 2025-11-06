РУ
    05:21, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Армию Японии направили на борьбу с нашествием медведей

    Власти Японии приняли решение привлечь военных для помощи в борьбе с участившимися нападениями медведей в северных регионах страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Фото: DW

    Животные напали на десятки людей, 12 из них погибли. По данным властей, с начала года зафиксировано более восьми тысяч случаев появления медведей вблизи населенных пунктов — это примерно в шесть раз больше, чем за тот же период прошлого года.

    Наиболее тяжелая ситуация складывается в префектуре Акита, где жители избегают выхода из домов после заката и стараются не приближаться к лесным тропам.

    Правительство под руководством нового премьер-министра Сане Такаити решило задействовать армию для поддержки гражданских служб. Военнослужащие направлены не для охоты, а для обеспечения безопасности: они оснащены средствами отпугивания — защитными щитами, сетями и спреями. Их задача заключается в установке ловушек, транспортировке пойманных животных и оказании помощи охотникам.

    По мнению экспертов, всплеск нападений связан с изменением климата и опустением сельских районов.

    Из-за сокращения кормовой базы медведи все чаще приближаются к человеческим поселениям в поисках пищи. Кроме того, число охотников в Японии неуклонно уменьшается, что усложняет контроль за популяцией хищников.

    Ранее сообщалось, что в Восточном Казахстане резко выросло число медведей. А из-за нехватки корма есть опасность, что часть из них могут не уйти в спячку зимой.

    Теги:
    Япония Военные Армия Животные Происшествия
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
