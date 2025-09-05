РУ
    Армия Израиля заявила о контроле 40% города Газа

    Обострение боевых действий вокруг крупнейшего города сектора сопровождается массовым исходом жителей и ростом числа жертв, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Армия Израиля заявила о контроле 40% города Газа и намерена расширить операцию
    Фото: x.com / @IDF

    Израильские военные заявили в четверг о контроле над примерно 40% территории города Газа, включая районы Зейтун и Шейх Радван. Об этом в телевизионном брифинге сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин подчеркнул, что наступление будет продолжаться и в ближайшие дни «расширится и усилится».

    — Мы продолжаем наносить ущерб инфраструктуре ХАМАС. Сегодня мы контролируем 40% территории города Газа, — заявил он.

    Он добавил, что целью операции остается ликвидация инфраструктуры ХАМАС, освобождение израильских заложников и окончание власти движения в секторе.

    В последние дни Израиль усилил удары в районе города Газа на севере анклава в преддверии запланированного наступления, несмотря на растущее международное давление с требованием прекратить кампанию.

    Органы здравоохранения сектора Газы заявили, что в результате израильского обстрела анклава в четверг погибли по меньшей мере 53 человека, в основном в городе Газа, где израильские силы продвинулись через внешние пригороды и сейчас находятся в нескольких километрах от центра города.

    В результате авиаударов и артиллерийских обстрелов пострадали районы Сабра, Туффах и Шуджайя. В восточной части Шейх Радвана танки разрушили жилые дома и вызвали пожары в палаточных лагерях. В Туффахе налет привел к уничтожению нескольких зданий и гибели восьми человек.

    — Израильская оккупация атаковала скопление мирных жителей и ряд домов, полностью разрушив четыре здания, — сообщил представитель гражданской службы спасения Газы Махмуд Бассал.

    Жители города заявляют, что вынуждены оставаться в разрушенных кварталах из-за отсутствия безопасных зон.

    Израильские власти призвали гражданских покинуть город, утверждая, что 70 тыс. человек уже направились на юг. Однако палестинские чиновники заявляют о меньшем числе, отмечая, что десятки тысяч остаются под ударами.

    Гуманитарные организации предупреждают о рисках «самого опасного перемещения населения с начала войны». Руководитель палестинской сети НПО Амджад аш-Шава отметил, что массовый отказ жителей покидать город свидетельствует о потере доверия к каким-либо гарантиям безопасности. По данным структур здравоохранения, более 370 человек, включая 131 ребенка, уже погибли от голода и истощения.

    С начала войны 7 октября 2023 года, вызванной нападением ХАМАС на юг Израиля, в анклаве погибли свыше 63 тысяч палестинцев. Израильская сторона заявляет о принимаемых мерах для увеличения гуманитарных поставок, но при этом продолжает наступление.

    Дискуссии о будущем сектора усилились и внутри самого Израиля. Начальник генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир заявил министрам, что при отсутствии «плана на следующий день» стране, возможно, придется вводить военное управление в секторе Газа. Часть правящей коалиции требует восстановления израильских поселений на территории, однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху публично отвергает эту возможность.

    Напомним, в среду палестинское движение ХАМАС опубликовало заявление о готовности освободить всех заложников в обмен на прекращение войны и полный вывод израильских войск. В четверг Израиль объявил об убийстве пресс-секретаря ХАМАС.

