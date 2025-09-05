Армия Израиля заявила о контроле 40% города Газа

Израильские военные заявили в четверг о контроле над примерно 40% территории города Газа, включая районы Зейтун и Шейх Радван. Об этом в телевизионном брифинге сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин подчеркнул, что наступление будет продолжаться и в ближайшие дни «расширится и усилится».

— Мы продолжаем наносить ущерб инфраструктуре ХАМАС. Сегодня мы контролируем 40% территории города Газа, — заявил он.

Он добавил, что целью операции остается ликвидация инфраструктуры ХАМАС, освобождение израильских заложников и окончание власти движения в секторе.

В последние дни Израиль усилил удары в районе города Газа на севере анклава в преддверии запланированного наступления, несмотря на растущее международное давление с требованием прекратить кампанию.

Органы здравоохранения сектора Газы заявили, что в результате израильского обстрела анклава в четверг погибли по меньшей мере 53 человека, в основном в городе Газа, где израильские силы продвинулись через внешние пригороды и сейчас находятся в нескольких километрах от центра города.

В результате авиаударов и артиллерийских обстрелов пострадали районы Сабра, Туффах и Шуджайя. В восточной части Шейх Радвана танки разрушили жилые дома и вызвали пожары в палаточных лагерях. В Туффахе налет привел к уничтожению нескольких зданий и гибели восьми человек.

— Израильская оккупация атаковала скопление мирных жителей и ряд домов, полностью разрушив четыре здания, — сообщил представитель гражданской службы спасения Газы Махмуд Бассал.

Жители города заявляют, что вынуждены оставаться в разрушенных кварталах из-за отсутствия безопасных зон.

Израильские власти призвали гражданских покинуть город, утверждая, что 70 тыс. человек уже направились на юг. Однако палестинские чиновники заявляют о меньшем числе, отмечая, что десятки тысяч остаются под ударами.

Гуманитарные организации предупреждают о рисках «самого опасного перемещения населения с начала войны». Руководитель палестинской сети НПО Амджад аш-Шава отметил, что массовый отказ жителей покидать город свидетельствует о потере доверия к каким-либо гарантиям безопасности. По данным структур здравоохранения, более 370 человек, включая 131 ребенка, уже погибли от голода и истощения.

С начала войны 7 октября 2023 года, вызванной нападением ХАМАС на юг Израиля, в анклаве погибли свыше 63 тысяч палестинцев. Израильская сторона заявляет о принимаемых мерах для увеличения гуманитарных поставок, но при этом продолжает наступление.

Дискуссии о будущем сектора усилились и внутри самого Израиля. Начальник генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир заявил министрам, что при отсутствии «плана на следующий день» стране, возможно, придется вводить военное управление в секторе Газа. Часть правящей коалиции требует восстановления израильских поселений на территории, однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху публично отвергает эту возможность.

“We have entered the second stage of Operation ‘Gideon’s Chariots’ in order to achieve the objectives of the war. The return of our hostages is a moral and national duty. We will continue operating against Hamas’ main strongholds until its defeat.”



-The Chief of the General… pic.twitter.com/FisotLogMc — Israel Defense Forces (@IDF) September 3, 2025

Напомним, в среду палестинское движение ХАМАС опубликовало заявление о готовности освободить всех заложников в обмен на прекращение войны и полный вывод израильских войск. В четверг Израиль объявил об убийстве пресс-секретаря ХАМАС.

