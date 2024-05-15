Армия Израиля продвигается в городе Рафах в секторе Газа

Израильские танки продвинулись глубже в восточную часть Рафаха, достигнув во вторник некоторых жилых районов и активизируя наступление в южном приграничном городе, где укрывалось более миллиона человек, перемещенных за семь месяцев войны, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

По данным израильских военных, за минувшие сутки истребители, беспилотники и вертолеты ВВС Израиля поразили более 100 целей в секторе Газа, поскольку боевые действия продолжаются в Рафахе, Зейтуне и Джабалии.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что расследует инцидент с ударом по автомобилю ООН в секторе Газа.

По сообщениям палестинских СМИ, в воскресенье в Рафахе на юге Газы был обстрелян автомобиль Организации Объединенных Наций, в результате чего погиб палестинский водитель и был ранен сотрудник ООН.

По данным израильского агентства Kan news, инцидент произошел недалеко от пограничного перехода Рафах.

Генсек ООН осудил убийство первого иностранного сотрудника в войне Израиля с сектором Газа, и потребовал «полного расследования».

В Рафахе представители ЦАХАЛ сообщили, что двое солдат элитного инженерно-саперного подразделения «Яхалом» были серьезно ранены минометными снарядами, выпущенными ХАМАС. Палестинская группировка заявила, что нанесла удар по израильским войскам возле контрольно-пропускного пункта Рафах с Египтом, который был захвачен солдатами ЦАХАЛ на прошлой неделе.

Фото: Армия обороны Израиля

В результате того же инцидента еще шесть военнослужащих получили ранения средней степени тяжести, сообщает The Times of Israel. Военные добавили, что в результате другого инцидента на юге Газы серьезно пострадал контрактник министерства обороны, а еще два сотрудника получили легкие ранения.

В воскресенье израильские военные заявили, что начали новое наступление против ХАМАС в районе Джабалия в секторе Газа после выявления перегруппировавшихся там палестинских боевиков. Днем ранее ЦАХАЛ выпустил предупреждение об эвакуации из этого района, где, по оценкам, укрывались 100 000–150 000 палестинцев.

Как сообщает AlJazeera, израильские танки, бульдозеры и бронетехника окружают зоны эвакуации и убежища в Джабалии.

Местные жители и медики утверждают, что несколько человек были убиты и ранены в результате ночной серии авиаударов по Джабалии.

Международный Красный Крест заявил, что во вторник открывает полевой госпиталь на юге Газы, чтобы попытаться удовлетворить, по словам организации, «огромный» спрос на медицинские услуги в городе.

Так, на фоне продвижения израильской армии некоторые медицинские клиники приостановили свою деятельность, а пациенты и врачи бежали из местной больницы.

Министерство здравоохранения Газы в понедельник предупредило, что система здравоохранения может рухнуть на всей территории анклава через «несколько часов».