Армия Израиля потребовала от жителей 29 поселков на юге Ливана покинуть дома

Жители 29 населенных пунктов в провинции Набатия на юге Ливана получили предписание от израильских военных срочно эвакуироваться в связи с предстоящими авиаударами по объектам «Хезболлы», передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Представитель армии Израиля Авихай Эдри в заявлении на арабском языке в соцсети X потребовал от ливанских семей выехать за пределы опасной зоны на северный берег реки Захрани.

— Мы вынуждены принимать решительные меры против «Хезболлы», которая продолжает нарушать соглашение о прекращении огня, — указал в своем заявлении армейский представитель. — Поэтому ради вашей безопасности вам следует немедленно покинуть свои дома.

Эдри подчеркнул, что любой, кто находится вблизи боевиков, объектов или военной техники «Хезболлы», подвергает свою жизнь опасности»

По сведениям газеты Asharq al-Awsat, израильские войска проводят сейчас крупную операцию против форпоста «Хезболлы» на возвышенности Али Тахер к востоку от города Набатия. Попытки окружить там отряды исламского сопротивления в ходе атак со стороны предместий Кфар-Тибнит и Зафат не увенчались успехом. Как указывается в коммюнике «Хезболлы», ее бойцы дали отпор оккупационным силам и вывели из строя несколько единиц военной техники.

Ранее три человека погибли и один пострадал в результате израильских авиаударов по южному Ливану в провинции Набатия, несмотря на режим прекращения огня.