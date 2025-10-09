РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    23:16, 08 Октябрь 2025 | GMT +5

    Армения станет Четвертой Республикой, основанной на принципах мира

    Армения станет Четвертой Республикой, основанной «на мире». Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян в своем Telegram-канале, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Никол Пашинян попросил ряд высокопоставленных чиновников покинуть свои посты
    Фото: primeminister.am

    По словам главы правительства, Конституция, принятая в период Третьей Республики (в 2018 году при президенте Сержe Саргсяне), не отражает волю народа и не основана на принципах мира. Пашинян подчеркнул, что новая Конституция будет опираться именно на эти ценности.

    — Многие спрашивают, в чем будет разница между Третьей и Четвертой Республиками. А разница в следующем: Третья Республика основывалась на логике конфликта, Четвертая — на логике мира. В Третьей республике принятие Конституции путем свободного волеизъявления народа и голосования вызывает большие сомнения, тогда как в Четвертой республике таких сомнений быть не должно. В Третьей республике принадлежность власти народу относительна и формальна, в Четвертой республике она должна быть четкой и неоспоримой. И, в конечном счете, Третья республика — это мечты о Родине, поиски Родины, поиски Родины мечты, а Четвертая республика — это то, что Республика Армения — Родина нашей мечты и нет нужды искать Родину, — пояснил Пашинян.

    Первая Республика Армения существовала с 1918 по 1920 годы, после окончания Первой мировой войны. Вторая Республика охватывает период с 1991 по 2018 годы — до перехода страны к парламентской системе правления. Третья Республика действует с 2018 года.

    Ранее сообщалось, что премьер-министр Никол Пашинян выразил готовность инициировать конституционные поправки, если суд признает, что мирное соглашение противоречит действующей Конституции.

     

    Армения Мировые новости
