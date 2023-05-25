МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Об этом заявил в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

«Я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга и на этой основе, можно сказать, мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений», - сказал Никол Пашинян.

Премьер также остановился на вопросе обеспечения прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха в рамках международного механизма.

«Я надеюсь, что в скором времени начнется нормальный конструктивный диалог Баку и Степанакерта», - указал он.

В понедельник Никол Пашинян заявил на пресс-конференции в Ереване, что признает территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах, но при условии обеспечения безопасности армянского населения.