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Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
25 Мая 2023, 20:47
Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности Фото: Александр Патрин/ ТАСС

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Об этом заявил в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

«Я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга и на этой основе, можно сказать, мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений», - сказал Никол Пашинян.

Премьер также остановился на вопросе обеспечения прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха в рамках международного механизма.

«Я надеюсь, что в скором времени начнется нормальный конструктивный диалог Баку и Степанакерта», - указал он.

В понедельник Никол Пашинян заявил на пресс-конференции в Ереване, что признает территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах, но при условии обеспечения безопасности армянского населения.

Ранее Премьер-министр Армении назвал условия для мирного соглашения с Азербайджаном.
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