Арман Абдрасилов назначен заведующим Ситуационным центром Совбеза РК

Арман Абдрасилов родился 25 декабря 1980 года в Акмолинской области.

ОБРАЗОВАНИЕ

КазНУ им. Аль-Фараби (1997-2001) (Механико-математический факультет),

KIMEP Managerial Accounting

Сертифицированный специалист по управлению трансформацией ADKAR

Сертификаты Cisco - CCNA, CCNP, CCIE

Стипендиат Европейского центра исследования безопасности Джорджа К. Маршалла

Санкт-Петербургский государственный университет (Цифровая трансформация бизнеса)

CISA: ISACA Astana Chapter

ISO 27001: Ведущий аудитор систем управления безопасностью

Design Thinking: Методология Стенфордского университета решения задач

Патенты на изобретения средств криптографической защиты информации

ТРУДОВОЙ СТАЖ

Инженер, Институт исследований в области математики и механики КазНУ им. аль-Фараби (2001–05.2002)

Инженер, Научно-технический центр (05.2002–06.2012)

Сооснователь, Визионер, GR-директор, группа компаний ОЮЛ «Центр анализа и расследования кибер атак» (2013–08.2020)

Facebook App (США), Комплаенс (2018–2019)

Председатель Правления, Национальный инфокоммуникационный холдинг «Zerde» (08.2020–10.2022)

Управляющий партнер, ТОО «Brain Trust». Эффективное управление капиталом, консалтинг в сфере цифровой трансформации (с 11.2022)

SecDev Foundation (Канада), Старший советник по вопросам развития ИТ и кибербезопасности в Центральной Азии (с 11.2022)