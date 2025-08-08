Арман Абдрасилов назначен заведующим Ситуационным центром Совбеза РК
Распоряжением Главы государства Абдрасилов Арман Аскарович назначен заведующим Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Арман Абдрасилов родился 25 декабря 1980 года в Акмолинской области.
ОБРАЗОВАНИЕ
КазНУ им. Аль-Фараби (1997-2001) (Механико-математический факультет),
KIMEP Managerial Accounting
Сертифицированный специалист по управлению трансформацией ADKAR
Сертификаты Cisco - CCNA, CCNP, CCIE
Стипендиат Европейского центра исследования безопасности Джорджа К. Маршалла
Санкт-Петербургский государственный университет (Цифровая трансформация бизнеса)
CISA: ISACA Astana Chapter
ISO 27001: Ведущий аудитор систем управления безопасностью
Design Thinking: Методология Стенфордского университета решения задач
Патенты на изобретения средств криптографической защиты информации
ТРУДОВОЙ СТАЖ
Инженер, Институт исследований в области математики и механики КазНУ им. аль-Фараби (2001–05.2002)
Инженер, Научно-технический центр (05.2002–06.2012)
Сооснователь, Визионер, GR-директор, группа компаний ОЮЛ «Центр анализа и расследования кибер атак» (2013–08.2020)
Facebook App (США), Комплаенс (2018–2019)
Председатель Правления, Национальный инфокоммуникационный холдинг «Zerde» (08.2020–10.2022)
Управляющий партнер, ТОО «Brain Trust». Эффективное управление капиталом, консалтинг в сфере цифровой трансформации (с 11.2022)
SecDev Foundation (Канада), Старший советник по вопросам развития ИТ и кибербезопасности в Центральной Азии (с 11.2022)