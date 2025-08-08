РУ
    15:02, 08 Август 2025 | GMT +5

    Арман Абдрасилов назначен заведующим Ситуационным центром Совбеза РК

    Распоряжением Главы государства Абдрасилов Арман Аскарович назначен заведующим Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Kazinform

    Арман Абдрасилов родился 25 декабря 1980 года в Акмолинской области. 

    ОБРАЗОВАНИЕ

    КазНУ им. Аль-Фараби (1997-2001) (Механико-математический факультет), 

    KIMEP Managerial Accounting

    Сертифицированный специалист по управлению трансформацией ADKAR

    Сертификаты Cisco - CCNA, CCNP, CCIE

    Стипендиат Европейского центра исследования безопасности Джорджа К. Маршалла

    Санкт-Петербургский государственный университет (Цифровая трансформация бизнеса)

    CISA: ISACA Astana Chapter

    ISO 27001: Ведущий аудитор систем управления безопасностью

    Design Thinking: Методология Стенфордского университета решения задач

    Патенты на изобретения средств криптографической защиты информации

    ТРУДОВОЙ СТАЖ

    Инженер, Институт исследований в области математики и механики КазНУ им. аль-Фараби (2001–05.2002)

    Инженер, Научно-технический центр (05.2002–06.2012)

    Сооснователь, Визионер, GR-директор, группа компаний ОЮЛ «Центр анализа и расследования кибер атак» (2013–08.2020)

    Facebook App (США), Комплаенс (2018–2019)

    Председатель Правления, Национальный инфокоммуникационный холдинг «Zerde» (08.2020–10.2022)

    Управляющий партнер, ТОО «Brain Trust». Эффективное управление капиталом, консалтинг в сфере цифровой трансформации (с 11.2022)

    SecDev Foundation (Канада), Старший советник по вопросам развития ИТ и кибербезопасности в Центральной Азии (с 11.2022)

