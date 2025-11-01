Аритмию лечат с помощью ИИ

С таким устройством пациент может жить примерно восемь лет, после чего требуется его замена. Об этом говорили на саммите аритмологов, который прошел в Астане. В нем приняли участие ведущие врачи из Турции, Австрии, Кореи, Китая, Польши и Германии. Они представили современные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний, которые, по данным мировой статистики, остаются основной причиной смертности в мире.

— Они все связаны с искусственным интеллектом. В этих аппаратах внутри вшиты алгоритмы — аппарат распознает, например, когда происходит снижение ритма, он подает ритм. С такими аппаратами сейчас ходят достаточно много людей, — отметил руководитель центра ритма сердца Национального координационного центра экстренной медицины Аян Абдрахманов.

