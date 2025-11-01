РУ
    07:32, 01 Ноябрь 2025

    Аритмию лечат с помощью ИИ

    Почти 4 тысячи казахстанцев живут с кардиостимуляторами нового поколения — устройствами, работающими под управлением искусственного интеллекта, передает Kazinform со ссылкой на телеканал Jibek Joly. 

    искусственное сердце
    Фото: Claire Usmar / BiVACOR

    С таким устройством пациент может жить примерно восемь лет, после чего требуется его замена. Об этом говорили на саммите аритмологов, который прошел в Астане. В нем приняли участие ведущие врачи из Турции, Австрии, Кореи, Китая, Польши и Германии. Они представили современные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний, которые, по данным мировой статистики, остаются основной причиной смертности в мире.

    — Они все связаны с искусственным интеллектом. В этих аппаратах внутри вшиты алгоритмы — аппарат распознает, например, когда происходит снижение ритма, он подает ритм. С такими аппаратами сейчас ходят достаточно много людей, — отметил руководитель центра ритма сердца Национального координационного центра экстренной медицины Аян Абдрахманов.

    Ранее сообщалось, что в Алматы впервые внедрили робота для приготовления химиопрепаратов.

    Здравоохранение Здоровье Искусственный интеллект ИИ
