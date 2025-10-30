В Алматы впервые внедрили робота для приготовления химиопрепаратов

По словам заместителя акима города Алматы Нурлана Абдрахима, также впервые в Казахстане в поликлинике № 3 города запущены голосовые роботы с искусственным интеллектом, выполняющие функции регистратора. Система распознает речь, консультирует пациентов и распределяет потоки обращений. В дальнейшем этот опыт будет распространен на все городские поликлиники.

— Алматы внедряет технологии, которые делают медицину точнее, безопаснее и доступнее, — отметил Алматы Нурлан Абдрахим.

Вместе с тем, на базе Городского кардиологического центра готовятся первые операции по трансплантации сердца — впервые на городском уровне.

Особое внимание уделено кадровому потенциалу. По словам заместителя акима Алматы, ежегодно 400 молодых специалистов приходят в медучреждения города, получают жилье и соцгарантии. На резидентуру направлены 124 врача по востребованным направлениям.