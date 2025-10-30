РУ
    09:36, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Алматы впервые внедрили робота для приготовления химиопрепаратов

    Впервые в стране в Алматинском онкологическом центре внедрена роботизированная система приготовления химиопрепаратов KiroOncology, ранее использовавшаяся только в клиниках Европы и США, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

    В Алматы впервые внедрили робота для приготовления химиопрепаратов
    Фото: акимат Алматы

    По словам заместителя акима города Алматы Нурлана Абдрахима, также впервые в Казахстане в поликлинике № 3 города запущены голосовые роботы с искусственным интеллектом, выполняющие функции регистратора. Система распознает речь, консультирует пациентов и распределяет потоки обращений. В дальнейшем этот опыт будет распространен на все городские поликлиники.

    — Алматы внедряет технологии, которые делают медицину точнее, безопаснее и доступнее, — отметил Алматы Нурлан Абдрахим.

    Вместе с тем, на базе Городского кардиологического центра готовятся первые операции по трансплантации сердца — впервые на городском уровне.

    Особое внимание уделено кадровому потенциалу. По словам заместителя акима Алматы, ежегодно 400 молодых специалистов приходят в медучреждения города, получают жилье и соцгарантии. На резидентуру направлены 124 врача по востребованным направлениям.

    Наталья Мосунова
